Pd | mandato a Zingaretti per un «governo di svolta»

Crisi di governo - Renzi : “Pd ha posizione chiara - Zingaretti avrà mandato forte. Per me voto resta atto che non fa bene all’Italia” : “Mi pare che il Pd abbia una posizione molto chiara sul governo di legislatura. Credo che Zingaretti riceverà un mandato forte“. Torna a parlare Matteo Renzi, a poche ore prima della direzione del Partito Democratico e all’indomani del suo intervento in Senato. L’assise delle ore 11 al Nazareno sancirà la linea dem da portare avanti al cospetto di Sergio Mattarella in occasione delle consultazioni, che inizieranno oggi ...