Il Pd decide la linea sul governo con M5s La crisi in diretta

Fonte : agi

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Questo pomeriggio, alle 16, Mattarella avvierà le consultazioni dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Il primo incontro sarà con il presidente emerito Giorgio Napolitano, a cui seguiranno quelli con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati. Giovedì toccherà invece ai partiti: prima il Pd, poi a seguire Lega e M5s. Infine le sigle minori. Tutto in due giorni. Intanto, messa la parola fine sulgialloverde, entrano nel vivo le trattative per verificare la possibilità di dar vita a un nuovo esecutivo. I renziani del Pd sono pronti, anche se l'ex premier ha messo in chiaro: non ne farò parte. Più cauta la maggioranza dem. Leu, con Pietro Grasso, ha confermato la disponibilità a sostenere un esecutivo di "largo respiro" e non frutto di "accordicchi". I riflettori, ...

