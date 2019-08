Il governo gialloverde | con le sue promesse | non mancherà di certo ai disabili

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) In fondo algeneticamente modificatol’improvvisa, e per certi aspetti rocambolesca, fine ha offerto ai due partiti che lo costituivano di evitare ulteriori figuracce. Aie le loro famiglie, mentre la crisi balneare promossa dalla Lega vedeva il suo patetico epilogo nelle dichiarazioni di Giuseppe Conte e di Matteo Salvini, questonon aveva fatto altro che raccontare fandonie. Eppure emoziona sempre chi non è in malafede ascoltare, nella gravità del discorso del premier dimissionario, il pensiero rivolto aied alle loro famiglie. Allo stesso tempo irrita sentire ancora promettere dall’ormai decaduto (e decadente) ex ministro Salvini per l’ennesima volta l’aumento delle pensioni di invalidità. Basta! Basta! Basta con l’ipocrisia diventata stile di vita e modello per la politica. Se fossi stato presente nell’aula ...

lucianonobili : Game over. Proprio oggi che il fallimento di #Salvini e del governo gialloverde sarà conclamato in #Senato, l’obiet… - Internazionale : L’esperimento di governo gialloverde non è stato un incidente di percorso. Che sia fallito è un’ottima notizia. Che… - AndreaRomano9 : Ottima notizia l’unanimità della #DirezionePd dopo il crollo del governo gialloverde: mandato forte e unitario a… -