Grazie a Dio stanno tutti bene | resterà una delle esperienze più intense della mia

Alberto Airola (M5S) : "Un anno fa tentavo il suicidio - Grazie Gisella" : Un anno fa il tentato suicidio, l’allarme dato dalla sorella, il ricovero in ospedale e poi, progressivamente, il ritorno alla normalità, la politica, il Movimento 5 stelle e la battaglia per la Tav. Un anno dopo il senatore Alberto Airola scrive su Facebook per ringraziare chi ha permesso che si salvasse e parla brevemente della sua “vita 2.0”. “Un anno fa tentavo il suicidio, oggi dopo un anno sono qua a ...

Juventus - ecco Danilo : “io qui Grazie ad Alex Sandro e Cristiano Ronaldo. Paragone fra Sarri e Guardiola? Dico…” : Danilo si presente in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus: il brasiliano convinto da Alex Sandro e Cristiano Ronaldo, pronto ad adattarsi al gioco di Sarri “Le prime impressioni sono ottime, sono molto colpito da tutti quelli che ho incontrato, mi sono sentito bene fin dai primi giorni, colpito da tutti. Con queste sensazioni darò il meglio in campo”, sono queste le prime parole di Danilo, nuovo terzino della Juventus. Il ...

Eccidio di Sant’Anna di Stazzema - Mattarella : “Chi dimentica è debole”. Moavero : “70 anni di pace Grazie all’Unione europea - va preservata” : “Chi dimentica è più debole, più esposto ai pericoli che, nel suo tempo, intolleranza, ostilità, violenza ripropongono”. È il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato in occasione del settantacinquesimo anniversario dell’Eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Nella strage, avvenuta il 12 agosto del 1944, 560 abitanti del paesino toscano furono trucidati dalle truppe naziste, aiutate dai ...

Tav - Toninelli sotto assedio tra palestra e tutor : «Grazie ai miei no si farà a condizioni migliori» : «Non sono interessato alle poltrone», dice Danilo Toninelli appena (ovvero tutti i giorni con cadenza ore pasti) Matteo Salvini lo accusa di essere «inadeguato». E quindi oggi...

Chasing Cars degli Snow Patrol è il maggior successo radiofonico inglese del secolo - Grazie a Grey’s Anatomy e One Tree Hill : Non è nemmeno mai arrivata al primo posto in classifica inglese dei singoli, eppure Chasing Cars degli Snow Patrol, rilasciata dal gruppo scozzese nel 2006, è il più grande successo radiofonico nel Regno Unito di questo secolo. Lo ha stabilito l'ente per le licenze musicali PPL, che ha calcolato i passaggi radiofonici del brano definendolo il più suonato nell'airplay britannica dal 2000 ad oggi. Un riff di chitarra facile a ricordarsi e ...

Stadio Fiorentina - il sindaco Nardella : “Tempi veloci Grazie al vecchio progetto del 2014” : Per il nuovo Stadio a Firenze “si è aperta la possibilità di tornare al progetto del 2014-2015, cioè evitare di dover occupare tutta l’area Mercafir e quindi evitare uno spostamento del mercato. Rocco Commisso mi ha detto che non vuole usare lo Stadio per fare business ma per lasciare qualcosa a Firenze e ai fiorentini, quindi mi ha chiesto di affrontare i progetti più convincenti sulla base dei tempi. Io gli ho prospettato una ...

‘God Save… Lewis’ - settebello Hamilton a Silverstone : Leclerc sul podio Grazie ad un maldestro Vettel : Gara perfetta del pilota della Mercedes, che vince davanti al proprio pubblico e centra la settima vittoria stagionale: sul podio anche Bottas e Leclerc Davanti al proprio pubblico non poteva finire in altro modo, Lewis Hamilton regala l’ennesimo spettacolo a Silverstone, vincendo da dominatore un Gran Premio tutt’altro che semplice. ANDREJ ISAKOVIC / AFP Colpa di uno strenuo Valtteri Bottas, che prima gli ruba la pole per sei ...

Maria - sparita nel nulla nel 2016 : tre fermati per omicidio Svolta Grazie a una telecamera manomessa|Chi era : foto : La Svolta da una telecamera manomessa. L’ipotesi che il corpo della donna sia stato dato in pasto ai maiali

Salvato Grazie a un'amica! Annuncia suicidio su Facebook e poi si impasticca : Un uomo di 54 anni ha Annunciato la volontà di farla finita con un post pubblicato su Facebook. Per fortuna, un'amica che lo ha letto, ha subito allertato i soccorsi. Agli sfoghi di Facebook ormai ci siamo un po’ tutti abituati, ne sono pieni i profili, le bacheche. Gente che si lamenta per tutto e che si indigna per i mali nel mondo. Poche volte, tuttavia, accade che qualcuno annunci la volontà di farla finita, come è avvenuto nel ...

NBA – Gallinari dà l’addio ai Clippers : “Grazie di tutto Los Angeles - ora nuova avventura ad Oklahoma” : Danilo Gallinari scambiato dai Los Angeles Clippers agli Oklahoma City Thunder: il cestista azzurro dà l’addio ad L.A. con un dolce messaggio su Twitter Danilo Gallinari cambia squadra. Dopo aver vestito le maglie NBA di New York Knicks, Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, il ‘Gallo’ è un nuovo giocatore degli Oklahoma City Thunder. Il cestista ex Olimpia Milano è stato scambiato nella trade che ha portato Paul George ...

Messina : cagnolina appena adottata viene smarrita - ritrovata Grazie a trasmissione radiofonica : Notte movimentata su Rai Radio2. Come sempre in diretta c’erano i Lunatici, format condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. A un certo punto è arrivata la telefonata di Carmelino, che ha chiesto aiuto allo 063131 raccontando di aver smarrito un cucciolo appena preso dal canile per la nipotina: “Sono disperato, ho regalato un cucciolo di cane preso dal canile alla mia nipotina, ma il cane è scappato perché lei lo ha portato a ...

Madonna delle Grazie - oggi 2 luglio/ Video Supplica a Madre di Dio : perché si celebra : Madonna delle Grazie, oggi 2 luglio la solennità dell'Avvocata Nostra: la Supplica a Dio e l'intercessione per l'uomo. Dove e perché si celebra

Borderlands 3 sarà grandioso Grazie a Battleborn : L'Art Director di Gerbox, Scott Kester, ha affermato in un'intervista con Metro, che il team era piuttosto "stanco" dopo l'arrivo di Borderlands e dei successivi giochi. Lo studio ha considerato di fare Borderlands 3 subito dopo i primi due, ma il team "aveva bisogno di una pausa. Perché se non avessimo preso una pausa penso che non avremmo fatto qualcosa di buono."2K ha dato al team di Borderlands la pausa di cui avevano bisogno, sotto forma di ...