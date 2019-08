Fonte : corriere

(Di mercoledì 21 agosto 2019) I genitori del 23enneper l’iniezione fatta dal pusher. «L’hanno lasciato lì. Lui non aveva mai provato

Corriere : Federico, lo studente del Conservatorio morto per l’eroina: «Era la sua prima dose» - Corriere : Federico morto per l’eroina e l’ultimo sms alla mamma: «Abbi fiducia in me» - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Federico morto per l’eroina e l’ultimo sms alla mamma: «Abbi fiducia in me» -