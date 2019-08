Brindisi | con un cellulare perseguitava dal carcere la sua ex | due arresti

Diretta Coppa Italia Serie D - alle ore 18 Milano City-Arconatese : stasera Brindisi-Foggia : Mercoledì di Coppa Italia in Serie D, dove sono in programma due recuperi della manifestazione tricolore, non disputatisi nel primo turno in programma domenica scorsa. alle ore 18.00 al Centro Sportivo Roberto Battaglia di Busto Garolfo di scena la sfida Milano City-Arconatese: la formazione del neo tecnico Fulvio Fiorin ospita la compagine gialloblù guidata da Giovanni Livieri. ...Continua a leggere

Brindisi - ladri assaltano distributore con un trattore : divelta colonnina self service : Una rapina si è verificata la notte scorsa a San Pietro Vernotico, nel Brindisino, dove alcuni malfattori hanno assaltato il distributore di benzina Camer, situato sulla strada provinciale 86, che collega la cittadina Brindisina alla nota località marina di Campo di Mare. Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che i ladri siano entrati in azione con un trattore. Una volta sul posto, hanno sradicato dapprima un muretto, poi hanno ...

Brindisi - ha relazione con moglie di detenuto : aggredito e picchiato : Sarebbe potuta finire in tragedia una brutale aggressione consumata lo scorso 3 agosto a Brindisi, precisamente nel parcheggio antistante lo stadio "Franco Fanuzzi", da parte di tre individui, una madre e i suoi due figli, a danno di un giovane, il quale avrebbe avuto una relazione extraconiugale con la moglie di un detenuto, congiunto proprio con questi ultimi. La stampa locale parla di una vera e propria spedizione punitiva messa in atto dagli ...

Brindisi - pestato per relazione con moglie di un detenuto : arrestati mamma e figli : Hanno aggredito un ragazzo con calci, pugni e schiaffi al volto, usando anche un bastone, perché aveva una relazione sentimentale con la moglie di un loro parente, attualmente in carcere. È accaduto a Brindisi, dove tre persone sono state arrestate dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio aggravato da premeditazione, motivi futili e dall’aver agito con crudeltà. Alla vittima dell’aggressione, un giovane Brindisino, era ...

Brindisi - scontro sulla strada per il mare a Oria : bilancio di un morto e nove feriti : Un bruttissimo incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle ore 2:30, al confine tra la provincia di Brindisi e quella di Taranto, precisamente sulla strada che da Oria conduce a Manduria e da lì alle marine ioniche. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, pare che a entrare in collisione siano stati ben tre veicoli: si tratta di una Fiat Croma, una Lancia Musa e una Fiat Punto. Il violento impatto ha provocato una vittima, ...

Brindisi - controversia in comune : assunta moglie di presunto collaboratore di un assessore : A Brindisi è polemica intorno a una nuova dirigente comunale assunta presso il comune del capoluogo di provincia pugliese. Secondo quanto riporta il settimanale Il7 Magazine, infatti, il nuovo dipendente pubblico dovrà lavorare presso l'Ufficio Pes (Programmazione economica e sviluppo) dal 16 agosto prossimo. Lo stesso quotidiano ha sollevato però un particolare: questa nuova figura sarebbe la moglie di un collaboratore dell'assessore Roberto ...

Elodie - notte di fuoco con Marracash?/ Foto : cena romantica tra sorrisi - Brindisi e.. : Elodie e Marracash sono fidanzati? I due cantanti, dopo i baci, si concedono una cena romantica tra sorrisi, brindisi e...

AMADEUS CONDUTTORE A SANREMO 2020/ Vino rosso e Brindisi con la moglie Giovanna : AMADEUS è il CONDUTTORE e direttore artistico del Festival di SANREMO 2020. Con lui 5 volti storici della kermesse: 'il sogno di ogni presentatore'.

Amadeus festeggia il grande traguardo : Brindisi a Sanremo 2020 con Giovanna Civitillo : Amadeus conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020: i festeggiamenti per “l’importante notizia” Dopo giorni di rumorose indiscrezioni, è giunta finalmente la notizia ufficiale: Amadeus sarà il nuovo presentatore, nonché direttore artistico, della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. A poche ore dall’investitura da parte della Rai, l’ex deejay e amato conduttore […] L'articolo ...

Brindisi - giovane centauro si schianta contro un ulivo e muore : Emanuela Carucci Si schianta con la moto contro il tronco di un ulivo. muore motociclista 24enne. Inutili i soccorsi e il trasporto all'ospedale "Perrino" Tornano a sporcarsi di sangue le strade della Puglia. Tra San Pietro Vernotico e Campo di Mare, in provincia di Brindisi, un giovane uomo di 24 anni è morto mentre era in sella alla sua moto. È accaduto lungo il litorale. Si chiamava Simone Argentieri. La sua moto è uscita di ...

Stasera Italia - le scuse dei conduttori : "Rissa lontana dallo stile del programma". Brindisi attacca Mughini (Video) : Un giorno intero sotto i riflettori, con il nome della trasmissione rimbalzato sui social e tutti i giornali. Ma evidentemente non era questa la pubblicità che cercava Stasera Italia, programma finito al centro del dibattito a causa del violento scontro avvenuto tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini.E così, oltre alle scuse espresse in diretta subito dopo la rissa, Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili hanno deciso di bissare giovedì sera, ...

Brindisi - migranti stipati nella cella frigo di un tir : arrestato conducente : Hanno pagato circa quattromila euro ciascuno i tre migranti che il 20 luglio scorso sono stati trovati stipati in condizioni disumane a bordo di un tir proveniente dalla Grecia. Due di loro si trovavano nascosti in una cella frigo. Il mezzo, una volta giunto nel nostro Paese e sbarcato presso il porto pugliese di Brindisi, è stato sottoposto a tutti i controlli del caso. Proprio qui la Polizia di Frontiera ha rilevato la presenza dei migranti a ...

Battiti Live 2019 - Brindisi/ Scaletta e diretta : tutti a ballare con Baby K e Ferreri : Battiti Live 2019 Brindisi, seconda tappa. diretta, Scaletta e cantanti: sul palco Baby K, Luca Carboni, Alberto Urso e in chiusura Gabry Ponte.

Brindisi - relazione Dia : continua la 'pax mafiosa' nella Scu : La Direzione Investigativa Antimafia ha reso pubblica la relazione relativa al secondo semestre del 2018, nella quale sono contenuti tutti gli interventi che gli inquirenti hanno effettuato su tutto il territorio nazionale per mettere sotto scacco la criminalità organizzata. La Puglia, da quanto emerge dalla stessa relazione, si pone ancora come un territorio dove la mafia è ancora viva. La relazione ha riguardato tutte le regioni italiane, ...