Sarà un Falcon 9 a portare Ixpe nello spazio

(Di martedì 20 agosto 2019) Procede spedita la missione Nasa per il satellite(Imaging X-Ray Polarimetry Explorer), missione che ha l’ambizioso compito di aprire una nuova finestra nell’astronomia dei raggi X: quella della polarimetria. La polarimetria promette di fornire nuove importanti informazioni sui meccanismi di emissione e la geometria degli oggetti compatti, come le stelle di neutroni, e la configurazione dei campi magnetici nei siti delle sorgenti X celesti. Nei giorni scorsi sono stati superati i rigorosi test sulla strumentazione del satellite, e l’Agenzia spaziale americana ha ora ufficialmente annunciato che il vettore che porterà in orbitail razzo9 della società privata SpaceX. L’altissimo livello tecnologico dei rivelatori che l’Italia fornisce alla missione consentirà adi realizzare un programma scientifico tipico di missioni più grandi, come ribadito dal board della ...

