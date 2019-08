Raggi X svelano l’inchiostro ‘fantasma’ dei papiri egizi

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) E’ stato svelato il mistero dell’inchiostro ‘fantasma’ degli: il tutto grazie aiX del sincrotrone tedesco Bessy II, per scoprire che l’apparente macchia bianca di un antico papiro conservato a Berlino contiene in realta’ alcuni segni, probabilmente riferiti a una divinita’, che sono stati tracciati con un inchiostro a base di piombo poi scolorito dalla luce e diventato invisibile. Lo studio, pubblicato su Journal of Cultural Heritage dai ricercatori del Centro Helmholtz e dalle universita’ di Berlino, aiutera’ a decifrare la vasta collezione diritrovati sull’isola Elefantina agli inizi del Novecento dall’archeologo Otto Rubensohn, oggi conservati al Museoo della capitale tedesca. Grazie al sincrotrone sara’ possibile leggere questi antichi documenti strettamente arrotolati senza rischiare ...