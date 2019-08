La Spagna invia una nave per trasportare i migranti della Open Arms a Maiorca

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 20 agosto 2019) Lainvierà unamarina a Lampedusa per. Al diciannovesimo giorno di stallo si sblocca la situazione per i naufraghi a bordo dell'imbarcazioneong spagnola. LaAudaz partirà alle 17 da Rota, Cadige. Per il ministro dei Trasp

TgLa7 : Open Arms la Spagna invia nave militare per portare i migranti a Maiorca - Paolosantagata5 : Pessima figura mobdiale. Il livello più basso mai toccato dall'Italia La Spagna invia una nave per trasportare i m… - calvi1956 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #OpenArms, la #Spagna invia una nave militare per trasportare #migranti sulle sue cost… -