Imperia Crolla porta di calcio mentre gioca | grave 13enne | “Lesioni alla testa”

Fonte : fanpage

(Di martedì 20 agosto 2019) Un ragazzo di 13 anni è rimastomente ferito dopo essere stato colpito al capo dtraversa delladel campo sportivo comunale di Mendatica (), che ha ceduto improvvisamenteera insieme ai suoi amici. Trasferito in elisoccorso all'ospedale Gaslini di Genova, è in codice rosse per presunte lesionitesta.

