Gazzetta | Icardi resta in silenzio mentre Wanda continua a fare la protagonista

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2019) De Laurentiis ha dato tempo fino a giovedì aper decidere se accettare l’offerta del Napoli, ma l’argentino sembra ancora poco convinto e non mostra segnali perchéin attesa di una mossa della Juve che non arriva, come scrive ladello Sport. Stando così le cose, con Dybala confermato insieme a Higuain e Mandzukic, è impossibile che la Juve tenga fede al patto con Maurito. Ma sinora dalla Continassa non sono partiti segnali in tal senso. Ma intanto l’argentinoa mantenere ile a lasciar parlare per luiche non disdegna di rendersiIl ruolo diNara sinora è stato centrale: anche la scelta di prolungare la sua esperienza da opinionista a Tiki-Taka dimostra che intende esseresino alla fine. Anche ieri sera, ad esempio, ad una certa ora sono arrivati messaggi controversi sulla risposta al ...

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta in edicola oggi! ?? Mario dice sì al Brescia: 'Mia mamma ha pianto, io non ho paura… - pisto_gol : Paratici: 'Nessun esubero, c’è una lista Champions alla quale possiamo iscrivere 22 giocatori” Gli altri, quindi, s… - Gazzetta_it : In #primapagina sulla Gazzetta: - #Juventus e #Icardi, promessi sposi - #Dovizioso, che impresa! - #Viviani, oro al… -