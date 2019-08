Fong Fei-Fei | chi è e perché Google le dedica un doodle

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Oggi, 20 agosto 2019,celebra con ununa famosissima cantante taiwanese,Fei-Fei, molto famosa in Estremo Oriente. E’ nata 66 anni fa, il 20 agosto 1953 a Taoyuan, una città dell’isola di Taiwan. Il suo vero nome era Chiu-luan Lin ed era una delle più grandi pop star taiwanesi, nota per le sue canzoni d’amore melodiche, il suo stile e i cappelli che portava.Fei-Fei era infatti soprannominata la “Regina dei cappelli”possedeva una collezione infinita di cappelli che utilizzava durante concerti, apparizioni televisive e numerosi spot. Una volta disse di possederne oltre 600. E’ morta per un tumore ai polmoni nel 2012 a soli 58 anni. La sua influenza nella cultura di Taiwan era così marcata che quando venne annunciata la sua scomparsa, la televisione nazionale interruppe le trasmissioni per darne notizia e persino ...

