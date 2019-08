Finge di essere un capitano dei carabinieri e di essere impegnato in missioni

Pd - spot di Nicola Zingaretti per rifarsi la faccia : il partito dei salotti Finge di essere vicino al popolo : Il Pd. Il partito pro-Europa; il partito lontano dai cittadini; il partito delle élite; il partito dei salotti; il partito che snobba il popolino e sfotte Matteo Salvini perché va in spiaggia al Papeete. In definitiva, Pd: il partito che perde sempre. E così in una sorta di maldestro tentativo di ri

40enne Finge di essere la moglie e adesca il suo spasimante il chat - fissa un incontro e compie un gesto pericolosissimo : Un uomo di 40 anni di Busto Arsizio ha compiuto un gesto pericolosissimo, mettendo a rischio la sua vita e quella di un altro uomo. Il 40enne, gelosissimo della giovane e bellissima moglie 30 enne,si è collegato sui social facendo finta di essere la sua compagna e adescando il suo presunto amante. L’uomo è riuscito a entrare in possesso delle credenziali della moglie e ha iniziato a chattare con un uomo, un 45 enne di Varese. Il ...

Galles - Finge di essere malata per farsi pagare il matrimonio : Emanuela Carucci Ad aver commesso la truffa è una giovane mamma che si è rivolta ad un'associazione che finanzia dai cinque ai dieci matrimoni all'anno a pazienti oncologici in fase terminale Ha finto di essere una malata terminale di cancro ed essere affetta da insufficienza epatica per farsi pagare il matrimonio da un'associazione benefica, la "Wish for a Wedding", che si occupa proprio di finanziare i matrimoni ai malati terminali ...

Finge di essere malata terminale di cancro ma lo fa solo per ottenere soldi : Ha finto di essere malata terminale di cancro e ha chiesto soldi a una organizzazione benefica per organizzare il suo matrimonio. Carla Louise Evans, di Trecenydd, nel Galles, Regno Unito si è inventata tutto. La 29enne, madre di due bambini, sosteneva infatti di avere un tumore alla vescica. Per dimostrarlo, ha falsificato la firma di un urologo e così facendo, ha ottenuto dall’associazione Wish For A Wedding le 15 mila sterline ...

Uomo ricchissimo Finge di essere morto per scoprire cosa accadrebbe se lui non ci fosse più ma cosa scopre di sconvolgente va oltre quello che aveva immaginato : Un Uomo, miliardario russo immagina che alle sue spalle la moglie e i dipendenti della sua azienda gli stiano nascondendo qualcosa e allora finge un gravissimo incidente automobilistico e un coma irreversibile. L’idea che ha realizzato in grande, affitta un finto ospedale con finti medici che spiegano alla moglie che le condizioni del marito sono gravissime e, a quel punto, la moglie decide per non tenerlo in vita. scopre anche che ...