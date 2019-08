Crisi | Morra a Salvini | “Il rosario in Calabria è un messaggio alla ‘ndrangheta”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) “Matteodopo che l’8 di agosto ha fatto sapere urbi et orbi che bisognava interrompere l’esperienza di governo ha avviato un tour, non un pellegrinaggio, incontrando cittadini, venendo contestato, ma soprattutto ostentando il. Ora in terra diostentare il, votarsiMadonna, dove c’è il santuario cui la ‘ndrangheta ha deciso di consegnarsi significa mandare messaggi che uomini di Stato, soprattutto ministri degli Interni devono ben guardarsi dal mandare”. Così il senatore M5s Nicolaparlando nell’aula del Senato. “Ma sicuramente è stato per ignoranza, quindi padre perdonalo perché non sapeva quello che faceva”. L'articolo: “Ilinè un‘ndrangheta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

