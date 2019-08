Carabinieri | controlli a Vittoria | Scoglitti ed Acate | 4 arresti

Ferragosto : controlli Carabinieri Agrigento - un arresto e multe a locali movida (2) : (AdnKronos) - Tra Realmonte e Siculiana, le pattuglie dell’Arma, la notte di Ferragosto, durante un servizio di prevenzione in prossimità delle spiagge, hanno scoperto che presso tre lidi balneari erano in corso delle serate danzanti, alle quali stavano partecipando centinaia di giovani, senza che v

Ferragosto : controlli Carabinieri Agrigento - un arresto e multe a locali movida : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – E’ di un arresto e di numerose multe e denunce il bilancio di un servizio di controllo dei Carabinieri nell’agrigentino a Ferragosto. Da Menfi a Siculiana e da Realmonte a Licata, è scattato un vasto dispositivo di controllo del territorio, attuato dalla rete capillare delle Stazioni dei Carabinieri, lungo la fascia costiera ed in ogni comune della provincia. Sul campo, allo scopo “di ...

Ferragosto : controlli Carabinieri Agrigento - un arresto e multe a locali movida (2) : (AdnKronos) – Tra Realmonte e Siculiana, le pattuglie dell’Arma, la notte di Ferragosto, durante un servizio di prevenzione in prossimità delle spiagge, hanno scoperto che presso tre lidi balneari erano in corso delle serate danzanti, alle quali stavano partecipando centinaia di giovani, senza che vi fossero le previste autorizzazioni. Pertanto, dopo aver fatto spegnere la musica e garantito il deflusso degli avventori, sono ...

Carabinieri - controlli a Vittoria ed Acate : 3 arresti : Carabinieri di Vittoria, controlli straordinari del territorio nel corso della settimana. Tre arresti tra Vittoria ed Acate

Venezia : a Caorle controlli antidroga a tappeto dei Carabinieri (2) : (AdnKronos) – Se per i soggetti arrestati e denunciati per spaccio si prospetta ora un procedimento penale, con pene che vanno da 6 mesi a 4 anni di reclusione, per quelli trovati in possesso di droghe per uso personale (e i loro genitori, se minori) ci sarà la convocazione presso le rispettive Prefetture per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste ‘ quali la sospensione della patente di guida, della licenza ...

Venezia : a Caorle controlli antidroga a tappeto dei Carabinieri : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) – Con l’inizio del periodo clou della stagione turistica anche i carabinieri di Caorle (Ve) hanno serrato i controlli in materia di sostanze stupefacenti e, in particolar modo, sull’uso di droghe da parte dei giovani che frequentano la nota località balneare. L’immagine che ne esce è che molti ragazzi, evidentemente, approfittano delle vacanze per cercare in ogni modo lo sballo, anche in ...

Cagliari - in fuga dai controlli dei Carabinieri si schiantano contro un muro : 2 morti : Due vittime in due diversi incidenti dalla dinamica simile nel Cagliaritano. Giorgio Perra e Felice Lianas sono morti nel disperato tentativo di sottrarsi ai controlli dei carabinieri. Il primo, a Quarto, e il secondo a Settimo San Pietro hanno terminato la loro fuga finendo con i loro mezzi contro un muro.Continua a leggere