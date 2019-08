Caldo | in calo la produzione di latte | miele e uova

Previsioni meteo 15 agosto : temperature in calo - Ferragosto con bel tempo e Caldo gradevole : Le Previsioni meteo del 15 agosto, festività di Ferragosto, preannunciano una giornata con un clima gradevole grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre. Col calo delle temperature dimenticheremo il caldo opprimente dei giorni scorsi. Ecco nei dettagli come sarà il tempo a Ferragosto lungo la penisola.Continua a leggere

Coldiretti Puglia - anche le mucche soffrono il Caldo : calo del 15% della produzione di latte : anche gli animali soffrono il forte caldo, tanto che nelle fattorie, le mucche per lo stress producono il 15% e oltre di latte in meno rispetto alla media del periodo. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti Puglia sugli effetti negli allevamenti dell’innalzamento delle temperature nell’ultima settimana. “Per le mucche il clima ideale è fra i +22°C e i +24°C, oltre i +30°C vanno in stress termico, mangiano poco, bevono ...

Previsioni Meteo : domani calo termico e temporali al Nord - Caldo al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Cede ulteriormente la pressione sulle regioni settentrionali ad opera di un cavo Nordatlantico più pronunciato e in penetrazione fino alla Sardegna. In seno a esso viaggeranno correnti instabili soprattutto dal Golfo del Leone, dalla Provenza, verso l’alto Tirreno, poi in direzione delle regioni Centro-orientali. La particolare predisposizione instabile in verticale, permetterà la formazione, per buona parte della giornata, di nubi ...

Super ondata di calore - Italia ‘rovente’ con picchi di 50 gradi : la mappa ci mostra il Caldo torrido : L'Italia è stata duramente colpita da un'ondata di calore l'11 agosto 2019 che ha portato a picchi di 50 gradi. L'immagine della mappa del nostro Paese 'rovente' è stata pubblicata da CopernicusEMS e dall'Agenzia Spaziale Europea e ci mostra la temperatura percepita al suolo: ecco cosa sta succedendo.Continua a leggere

Allerta Caldo - ecco le città italiane da bollino rosso e quando finirà l’ondata di calore : L'Allerta caldo e il bollino rosso del ministero riguardano per oggi le città di Bolzano, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Latina, Rieti, Campobasso, Frosinone e Perugia. Quali sono le temperature per Ferragosto? Per gli esperti le previsioni parlano di un brusco calo delle temperature: fino a dieci gradi in meno.Continua a leggere

Caldo : l’ondata di calore spinge alla fuga dalla città 2 italiani su 3 : Il Caldo spinge la fuga dalla città più di due italiani su tre (68%) che lasciano le case per andare in vacanza, fare una scampagnata o raggiungere parenti amici nella settimana del ferragosto: è quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixè in occasione dell’ondata di calore sulla Penisola con 8 città da bollino rosso. Solo per poco più di un italiano su dieci (11%) – sottolinea la Coldiretti – il Ferragosto è un giorno come gli ...

Meteo - Caldo agosto : quando finisce l’ondata di calore (e cosa dobbiamo aspettarci) : Le previsioni per i prossimi giorni parlano chiaro: continueremo a soffrire il caldo ancora per un po' e saranno giorni...

Meteo Agosto : dopo una storica ondata di calore - il maltempo terrà a bada il Caldo fino a metà mese in Europa : La seconda grande ondata di caldo in Europa ha prodotto temperature bollenti sui settori occidentali e centrali del continente alla fine di luglio, ma ora è in serbo un grande cambiamento nel modello Meteorologico nel mese di Agosto, secondo quanto anticipato da AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Questa ondata di caldo che si è verificata dal 21 al 26 luglio ha prodotto le temperature più alte di tutti i tempi in Paesi ...

Caldo in Sicilia : ondata di calore a Palermo - scatta l’allerta arancione : Il bollettino Ondate di calore pubblicato sul portale del Ministero della Salute segnala, nei giorni 27 e 28 luglio 2019, per la città di Palermo il livello 2 (arancione) che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Consigli generali del Ministero della Salute: Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le ...

Caldo africano : il confronto tra l’ondata di calore di fine Giugno e quella attuale con le immagini di Sentinel-3 : Una seconda feroce ondata di Caldo africano sta colpendo l’Europa meno di un mese dopo quella devastante di fine Giugno. Il picco è atteso per oggi e i tanti record infranti tra Francia, Germania, Olanda e Belgio, tutte oltre i +40°C, lo dimostrano. Parigi ha raggiunto i +42,4°C, il suo record assoluto. L’animazione che trovate in alto a corredo dell’articolo mostra le temperature della superficie terrestre di oggi, 25 luglio, messe a confronto ...

Caldo : il decalogo per la convivenza tra animali e padroni durante l’estate : l’estate 2019 sta infuocando tutta l’Italia con temperature roventi e senza concedere una tregua dall’afa, nemmeno durante la notte. Troppo Caldo non solo per gli uomini ma anche per gli animali domestici, che durante la stagione più calda iniziano a mostrare la loro insofferenza con alcuni chiari segnali come fuggire negli angoli meno caldi della casa e tentare di rinfrescarsi allungandosi sul pavimento. Per aiutare gli amici a quattro zampe ...

Meteo Italia - ondata di calore : dove farà più Caldo oggi e domani - l’ELENCO delle città : Pubblicato l’ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: oggi e domani due giornate da allerta di livello 3 (“bollino rosso“) in numerose città, mentre sabato si registrerà una tregua. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e tutti i dettagli sui livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

Allerta Caldo in Campania : domani criticità meteo per “ondate di calore” : La Protezione civile regionale della Campania ha diramato un avviso di criticità meteo per “ondate di calore” a causa delle temperature previste ancora in aumento, almeno per le prossime 36 ore: la colonnina di mercurio che potrà raggiungere i 37–38°C. A partire dalle 8 di domani mattina e fino alle 20 di giovedì potranno verificarsi condizioni di criticità per rischi da ondata di calore nel territorio dei Comuni della ...

Ondate di calore e salute - AISM : 13 utili e pratici consigli per gestire al meglio il Caldo : “Il caldo estivo costituisce motivo di disagio per la maggior parte delle persone, ma alcune categorie sono più a rischio di altre, per esempio i bambini, gli anziani o le persone che hanno problemi di tipo cronico. Ogni anno, in questo periodo, l’innalzamento delle temperature mette a dura prova le persone con sclerosi multipla. Moltissime le richieste che arrivano al nostro Numero Verde 800.80.30.28 per capire come gestire i ...