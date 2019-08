Medvedev conquista Cincinnati ed entra nella top 5 del Ranking Atp

VIDEO Rafael Nadal trionfa a Montreal : lo spagnolo conquista la Rogers Cup - Medvedev ko in due set : Rafael Nadal non ha pietà e fa sua la finale del Masters 1000 di Montreal (Canada) contro il russo Daniil Medvedev per 6-3 6-0. Un match dominato dal n.2 del ranking che ottiene il suo quinto trofeo della Roger Cup, la 35esima vittoria di un 1000 (51 le finali disputate), respingendo anche l’attacco di Roger Federer che non potrà quindi insidiare la sua seconda posizione nella classifica mondiale prima degli US Open. Una prestazione senza ...