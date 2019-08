M5s | assemblea dei parlamentari Buffagni | “Idea di parlare di Mps con renziani mi

M5s - al via l’assemblea dei parlamentari. Di Maio : “Salvini ha fatto un disastro. Aprire al Pd? Dobbiamo affidarci a Mattarella” : Lo scorso 8 agosto Matteo Salvini ha chiamato Giuseppe Conte e Luigi Di Maio per annunciare quella che da lì a poco avrebbe tolto la fiducia al governo. “Ci disse che i suoi non volevano più andare avanti”. Lo ha raccontato – secondo quanto è filtrato alle agenzie di stampa – uno dei destinatari di quella telefonata, e cioè il capo politico del M5s aprendo l’assemblea congiunta dei parlamentari nell’auletta dei ...

Crisi di governo - Di Maio all’assemblea M5s : “Via ministri Lega dal governo. Mattarella è l’unico che decide quando e se votare” : “Mattarella è l’unico che decide quando e se andare a votare”. È un Luigi Di Maio che si affida al Quirinale quello intervenuto all’assemblea congiunta del M5s. Deputati e senatori si sono riuniti a poche ore dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama che dovrà decidere quando convocare il Parlamento e cosa mettere all’ordine del giorno: prima la sfiducia della Lega a Giuseppe Conte o le comunicazioni del ...

M5s - l’assemblea degli iscritti voterà online il 25 luglio per decidere sulla nuova organizzazione : L’Assemblea degli iscritti M5s è stata convocata virtualmente per il 25 luglio prossimo. Gli utenti saranno chiamati a decidere sulla riorganizzazione del Movimento, così com’è stata proposta dal capo politico Luigi Di Maio dopo gli incontri sul territorio. Questa consultazione è considerata un momento molto importante per i grillini perché si vanno a toccare alcuni dei pilasti della formazione politica. ...