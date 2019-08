La Strada di Casa 2 a settembre su Rai1 | video promo e data di debutto | un nuovo mistero

'La Strada di casa 2' torna su Rai1 : la prima puntata in onda il 16 settembre : Un'altra fiction Rai di grande successo sta per tornare ad allietare le serate dei telespettatori: stiamo parlando della seconda stagione della fortunata serie di Rai1 La strada di casa. La seconda stagione si preannuncia piena di colpi di scena e nuovi ingressi, ma per sapere cosa succederà alla famiglia Morra non bisogna attendere molto: la prima puntata, infatti, andrà in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Rai a partire da lunedì 16 ...

Incidente in autoStrada : giovane calciatore muore a pochi chilometri da casa : Marco Calderaro era molto conosciuto nell'ambiente calcistico calabrese. Il cordoglio della squadra: "In questi momenti non...

“Il ristorante di Antonella Clerici perso per Strada - meglio la mensa” - i commenti a Casa Clerici : Le recensioni a "Casa Clerici" lasciavano presagire un epilogo poco felice per l'esercizio commerciale aperto nel 2015 e gestito personalmente da Antonella Clerici, fino a un cambio di gestione rivelatosi fallimentare un anno e mezzo fa: "Mi spiace che la conduttrice ci metta la faccia, il ristorante si è perso per strada".

Sale sull’autobus sbagliato e non sa più tornare a casa - per 25 anni vaga per Strada : Una vicenda terribile dal lieto fine che lascia, però, un po’ l’amaro in bocca. Una donna cinquantenne, Jaeyaena Beurraheng, che oggi ha 76 anni ha vissuto un’esperienza incredibile. La donna, malese, era andata a fare visita ad alcuni amici in Malaysia. La donna è dell’estremo sud della Thailandia e non conosce il thailandese. Dopo aver trascorso la giornata con gli amici doveva rientrare a casa ma, non sapendo leggere, ha ...

La Casa di Carta - Jaime Lorente : “Per Strada mi chiamano Denver e non mi piace” : Jaime Lorente confessa cosa lo infastidisce dopo il successo de La Casa di Carta: “Mi chiamano Denver” La Casa di Carta, celebre serie di Netrflix, è diventata un vero e proprio successo planetario. L’attore che interpreta il personaggio di Denver, Jaime Lorente, è diventato famoso proprio grazie a quel ruolo ma ammette senza mezzi termini […] L'articolo La Casa di Carta, Jaime Lorente: “Per strada mi chiamano ...

La Strada di Casa 2 ha già una data ufficiale? I primi dettagli sulla programmazione : I fan non riescono più a stare nella pelle. Hanno sperato tanto di rivedere Alessio Boni nei panni di Fausto e finalmente La Strada di Casa 2 è realtà. Dopo il successo della prima stagione, a distanza di quasi due anni dal debutto, i nuovi episodi della fiction Rai torneranno in onda molto presto. Secondo le ultime novità sulla programmazione della rete ammiraglia Mediaset sembra che toccherà proprio a La Strada di Casa 2 darà il via, tra le ...

Calendario Fiction Rai autunno 2019 : I Medici 3 e Rocco Schiavone 3 a novembre - Il Commissario Montalbano - Un passo dal cielo 5 e La Strada di casa aprono la stagione : Calendario Fiction Rai autunno 2019: Il Commissario Montalbano, La strada di casa 2 e Un passo dal cielo 5 aprono il Palinsesto Rai, I Medici 3 e Rocco Schiavone 3 a novembre, ancora attesa per l'Amica ...

Calendario Fiction Rai autunno 2019 : I Medici 3 e Rocco Schiavone 3 a novembre - Un passo dal cielo 5 e La Strada di casa aprono la stagione : Calendario Fiction Rai autunno 2019: La strada di casa 2 e Un passo dal cielo 5 aprono il Palinsesto Rai, I Medici 3 e Rocco Schiavone 3 a novembre, ancora attesa per l'Amica Geniale Dopo la ...

Da La Strada di Casa 2 a La Vita Promessa 2 e I Medici 3 : i grandi ritorni annunciati dai vertici Rai : Da La Strada di Casa 2 a La Vita Promessa 2 e I Medici 2: sono questi alcuni dei grandi ritorni annunciati dai vertici Rai in queste ore durante la presentazione dei nuovi palinsesti. Al momento non ci sono date ufficiali ma sicuramente nella stagione televisiva 2019-2020 ci saranno i ritorni che i fan attendono da un bel po' in particolare se parliamo de La Strada di Casa 2. Dopo due anni di assenza, Alessio Boni torna a vestire i panni di ...

Bombola del gas va in fiamme - casalinga la lancia in Strada dal secondo piano : rischiata la strage : Una donna ha lanciato una Bombola dal secondo piano del balcone della propria casa, dopo essersi accorta che la stessa stava prendendo fuoco. E’ successo in via Metastasio, nel quartiere Margi, alla periferia di Gela. La casalinga, nel panico, ha pensato bene di lanciare la Bombola, la quale, ancora in fiamme, è finita sull’asfalto di via Paladino. Solo per un caso fortuito non è esplosa. Per fortuna, inoltre, in quel momento non ...

Santhià - finisce fuori Strada con l’auto : Stefano muore a 26 anni mentre torna a casa : Stefano Porta, fisioterapista di 26 anni di Santhià, è morto nella notte tra sabato e domenica in seguito ad un incidente autonomo verificatosi sulla strada provinciale 40 tra Santhià e Alice Castello: il ragazzo ha perso il controllo del mezzo per cause in via di accertamento ed è uscito fuori strada. Il decesso dopo l'arrivo al pronto soccorso.