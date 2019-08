E' a 800 metri da Lampedusa | ma ora Open Arms potrebbe andare a Maiorca

Gregorio Paltrinieri è oro negli 800 metri ai Mondiali di nuoto : Secondo oro azzurro ai Mondiali di nuoto di Gwangju, in Corea del Sud: è quello di Gregorio Paltrinieri che ha vinto gli 800 stile libero in 7′ 39″27 stabilendo anche il nuovo primato europeo. Quinto l’altro azzurro in gara, gabriele detti, che ha chiuso la gara in 7′43″89.

Atletica – Caster Semenya in gara senza sottoporsi alle cure imposte dall’IAAF : la sudafricana pronta per gli 800 metri : Caster Semenya pronta a al debutto negli 800 dopo la battaglia con l’IAAF: la sudafricana in gara senza sottoporsi alle cure per abbassare il livello di testosterone Dopo il duro botta e risposta tra Caster Semenya e l’IAAF, l’atleta sudafricana è pronta a tornare in pista e correre i suoi primi 800 metri dall’introduzione del nuovo regolamento sulle atlete iperandrogine, che per lei è stato sospeso lo scorso 30 ...