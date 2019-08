Crisi di governo | tutti in attesa di Conte e Mattarella Di Maio | «Salvini è disperato»

Governo ultime notizie : Crisi in Senato - ecco i tre scenari probabili : Governo ultime notizie: crisi in Senato, ecco i tre scenari probabili Governo ultime notizie – L’epilogo della crisi di Governo scoppiata dopo il voto sulla Tav che ha sancito la spaccatura tra Lega e MoVimento 5 Stelle è completamente incerto. L’attenzione è spostata al Senato. “Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, – si legge nella comunicazione ufficiale – martedì 20 agosto alle ore 15, sarà al Senato ...

Le sorgenti estere della Crisi nel Governo italiano : Come il resto delle Cancellerie europee, Ursula von der Leyen assiste per ora silente agli sviluppi della crisi di Governo italiana. Impegnata a comporre la squadra per Palazzo Berlaymont, è in attesa che anche Roma le proponga un nome per il commissario che spetta all’Italia: senza fretta. Del resto, la nuova presidente della Commissione europea, votata all’Europarlamento da tutte le forze politiche italiane tranne la Lega, ...

Crisi di Governo - tutti gli speciali di martedì 20 agosto 2019 : Conte va in Senato e l'informazione tv si 'accende' : Decisamente ricco l'offerta tv per seguire in diretta e commentare a caldo questo martedì 20 agosto 2019, che vede in programma le comunicazioni del Premier Giuseppe Conte al Senato, primo atto 'ufficiale' e atteso di questa anomala Crisi di Governo firmata Ministro dell'Interno.prosegui la letturaCrisi di Governo, tutti gli speciali di martedì 20 agosto 2019: Conte va in Senato e l'informazione tv si 'accende' pubblicato su TVBlog.it 19 ...

Crisi governo - Maglie : “Grillo? Guitto di bassa lega. Auguri al Pd - chi va coi giacobini viene strozzato”. Battibecco con Cirino Pomicino : Botta e risposta a “L’aria che tira” (La7) tra la giornalista Maria Giovanna Maglie e l’ex ministro Dc Paolo Cirino Pomicino sulla Crisi di governo e sulla strategia politica di Matteo Salvini. Maglie, che definisce “Guitto di bassa lega” Beppe Grillo, osserva: “Forse tra qualche tempo la storia darà a Salvini anche il merito di aver ridimensionato pesantemente i 5 Stelle e speriamo che ora non ...

Di Maio : «Governo con Renzi è bufala Lega. Salvini disperato - Crisi aperta in spiaggia» : «Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente...

Crisi - il governo “di raffreddamento” e quello per “sgonfiare la bolla populista” : in Forza Italia cresce il partito del “non voto” : Si riconoscono nel “partito del non voto“, ma non vogliono sentire parlare di “Nazareno bis“. Nè tanto meno sentirsi etichettare come inciciuoni. Eppure in Forza Italia sono sempre di più i parlamentari contrari al ritorno alle urne. Anche se ciò si dovesse tradurre in una vittoria netta del centrodestra. Il motivo è evidente a tutti: in questo momento il partito di Silvio Berlusconi ha 166 seggi in Parlamento, frutto del ...

Crisi di governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la Crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S” : Il vicepremier all’assemblea grillina: «Fiducia in Conte. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Crisi di governo e dimissioni di Giuseppe Conte : a che punto siamo e cosa succede domani : La giornata di domani 20 agosto è da molti considerata cruciale, con le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato e il probabile colloquio al Quirinale. Le diverse soluzioni alla Crisi sono (quasi) tutte sul tappeto e potrebbe non bastare l'intervento di Sergio Mattarella a dirimere una matassa ancora molto intricata. Proviamo a capire il perché.Continua a leggere

Crisi - Di Maio incontra i gruppi M5S : «Governo con Renzi bufala della Lega» : Anche Fraccaro e Bonafede smentiscono l’ipotesi di un accordo con i dem. La Lega intanto fa sapere di essere pronta a votare il taglio dei parlamentari

Crisi governo - Grasso : “Accordo con M5s? Ci starei certamente - abbiamo tanti temi in comune. Renzi coinvolto? Fake news di Salvini” : “Un governo col M5s? Ci starei certamente, perché ci sono tanti temi in comune tra noi, M5s e Pd: l’equità sociale, la lotta all’evasione fiscale, l’economia circolare, il rapporto con l’Europa. Peraltro, come ha ricordato qualche giornale, quando io sono stato eletto presidente del Senato, sono stati proprio i 5 Stelle ad aver consentito questa elezione“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma ...

Crisi di governo - Di Maio : “Piena fiducia a Conte - uomo correttissimo. Salvini ha fatto un disastro” : Il vicepremier Luigi Di Maio parla ai parlamentari M5s riuniti in assemblea e conferma la sua fiducia nel premier Giuseppe Conte: "Vi chiedo di condividere oggi è prima di tutto la piena fiducia nel discorso che farà Giuseppe Conte. È un uomo di una rettitudine che non ho mai visto in nessuno".Continua a leggere

Roberto Maroni sulla Crisi di governo : "Salvini avrebbe dovuto ritirare i ministri come fece Bossi" : Roberto Maroni, segretario federale della Lega Nord fino al 2013, torna a parlare del partito ora guidato da Matteo Salvini. "Salvini avrebbe dovuto ritirare i ministri leghisti come fece Umberto Bossi quando sfiduciò Silvio Berlusconi alla fine del 1994. Bossi riuscì nell'intento proprio per questo