Tuffo per salvare i fratelli | annegati

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 18 agosto 2019) Redazione Avevano 16 e 17 anni. Il terzo, più grande, ha provato a soccorrerli rischiando la vita Quando ha visto ilno in difficoltà non ha esitato un attimo a tuffarsi per soccorrerlo. Anche se neppure lui sapeva nuotare. In quel momento, forse, nella concitazione, non se l'è neppure ricordato e si è trovato anche lui in pericolo. Sono morti così, venerdì pomeriggio, duedi 16 e 17 anni,nel lago di Iseo, che per poco non inghiottiva anche il terzo fratello, il più grande. Anche lui si è buttato senza pensare alle conseguenze, cercando disperatamente di riportarli a riva. Ma non ce l'ha fatta, perché neanche lui aveva molta dimestichezza con l'acqua È l'ennesima tragedia di questi giorni a cavallo di ferragosto. Un bollettino di guerra continuo. L'ultimo incidente è avvenuto a Tavernola, in provincia di Bergamo. La famiglia Muhammad, di origine ...

