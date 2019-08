Natale Hjort: in Usa non sarei in cella

"In America c'è un sistema diverso e probabilmente noninuscito su cauzione". Cosi, in carcere a Regina Coeli, accusato con Lee Elder di concorso in omicidio per la morte del carabiniere Cerciello Rega Entrambi gli americani sono nel penitenziario, dove è stata una delegazione del Partito Radicale per l'iniziativa "Ferragosto in carcere"."non si è lamentato delle condizioni in carcere",dice Testa,tesoriere dei radicali. A Regina Coeli ci sono oltre 1000 detenuti,su una capienza di 616.(Di domenica 18 agosto 2019)