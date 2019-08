Ischia | aggressione a colpi di bottiglia dopo serata in discoteca | ferita al volto 22enne

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) In evidente e palese stato di ubriachezza, hanno prima cercato di provocare e poi hanno aggredito fisicamente un gruppetto di ragazzi (due donne e un uomo), seduti ai tavoli di un locale sull'isola d', precisamente in località Porto.la violenza fisica, gli aggressori hanno anche rubato e gettato in mare il telefono cellulare di una delle ragazze coinvolte nell'. L'per futili motivi Protagonisti della vicenda sono un pluri-pregiudicato ventottenne, residente a Roma, e un giovane di diciannove anni di età, residente nel comune di Forio d', ma domiciliato per motivi di lavoro nella capitale. I drammatici fatti sono avvenuti nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto. I due aggressori, che poco prima erano usciti da una rinomatadella zona, 'Il Valentino', si sono avvicinati al gruppetto di ragazzi e hanno cominciato a provocarli. ...