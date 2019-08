In Islanda una targa “commemora” il ghiacciaio Okjokull scomparso

Clima - riscaldamento globale : l’ Islanda ricorda il primo ghiacciaio scomparso con una targa : Un memoriale e una targa commemorativa per Okjokull, il primo dei 400 ghiacciai islandesi scomparso a causa del riscaldamento globale , sarà inaugurato il 18 agosto a Borgarfjorur da un gruppo di scienziati islandesi e statunitensi e dai residenti. Un secolo fa ricopriva 15 km quadrati di una montagna dell’Islanda occidentale, con uno spessore di 50 metri, ora, Okjokull ha una superficie superficie di 1 km quadrato e non è profondo più di ...

Oltre 60 balene trovate spiaggiate in una remota zona dell’Islanda - molte sepolte nella sabbia : “Tragico e scioccante” [FOTO] : Decine di balene morte spiaggiate sono state avvistate durante un volo in elicottero, parte di una visita turistica, nell’Islanda occidentale. Le balene pilota morte sono state fotografate su una spiaggia a Longufjorur. Non è chiaro come i mammiferi si siano spiaggiati. Tuttavia, è possibile che abbiano nuotato verso la riva allo stesso tempo e che siano morte di disidratazione. L’area dove sono state individuate è isolata, inaccessibile in auto ...