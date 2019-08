Cosa c’è di più liberatorio di distruggere un iPhone? : L’iPhone – o meglio, la famiglia che comprende il modello originario e le sue successive evoluzioni – è uno dei prodotti tech più apprezzati e venduti della storia. Ogni nuova versione dello smartphone racconta un po’ di più anche sull’azienda che lo produce e, malgrado siano trascorsi dodici anni dal debutto del primo iPhone, le aspettative sono sempre molte alte a ogni nuovo lancio – complice anche il fattore design, sempre ...

Cosa c’è stasera in tv : L'archetipo dei film italiani sulle vacanze al mare, un film di Woody Allen senza Woody Allen e don Matteo: insomma, qualCosa c'è

Juventus - il campanello d’allarme di Tacchinardi : “C’è qualCosa che non mi sta convincendo…” : “C’è qualcosa che non mi sta convincendo. La Juventus non è in alto mare, ma sta ancora cercando l’abito giusto“. Così a Radio Sportiva l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi. “La Juve ha tanti giocatori che vogliono tenere la palla tra i piedi per tanto tempo, mentre il gioco di Sarri è molto veloce. Sono sicuro che questa cosa verrà limata, perché il tecnico è bravissimo e c’è ...

Uomo quando torna a casa porta con se sempre una valigia grossa e pesante - Cosa c’è dentro è sconvolgente : Un Uomo di 52 anni, Curtis T. Lowe che viveva a Portland ogni sera che tornava a casa portava con se una grossa e pesante valigia rosa. Tutti quelli che lo incrociavano nel portone si chiedevano cosa trasportasse ogni sera con tanta fatica ma nessuno osava chiederglielo. Un giorno, però, qualcuno ha pensato di denunciare quella strana situazione alla polizia e così le forze dell’ordine sono arrivate nel portone e hanno aspettato l’Uomo che ...

Nadia Toffa - Enrico Lucci rompe il silenzio : “C’era una Cosa che la faceva stare male” : Martedì 13 agosto è morta Nadia Toffa. La notizia è arrivata da un post commosso pubblicato dalle Iene su Facebook. “E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI. Hai combattuto a testa alta – hanno scritto le Iene sul social, pubblicando anche una foto della Toffa – col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi. D’altronde nella vita hai ...

Quante novità per WhatsApp per Android e Web : ecco che Cosa c’è di nuovo con le ultime beta : Nelle scorse ore il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione beta per Android, portandola alla versione 2.19.222 L'articolo Quante novità per WhatsApp per Android e Web: ecco che cosa c’è di nuovo con le ultime beta proviene da TuttoAndroid.

Cosa c’è stasera in TV : Diversi vecchi film, soprattutto: La guerra dei Roses, Lo squalo di Steven Spielberg e Django, quello originale del 1966 diretto da Sergio Corbucci

Quante novità nella versione 76 di Chrome OS - ora in roll out : ecco che Cosa c’è di nuovo : Chrome OS 76 è in roll out con nuovi controlli multimediali, riprogettazione della fotocamera, accesso all'app Android migliorato e altro, inoltre Google ora ha lanciato una semplice app web installabile su Chrome OS chiamata novità che ne visualizza i dettagli delle note di rilascio. L'articolo Quante novità nella versione 76 di Chrome OS, ora in roll out: ecco che cosa c’è di nuovo proviene da TuttoAndroid.

Ragazzo eredita un vecchio garage del nonno ma non immagina Cosa c’è dentro : Un Ragazzo, dopo la morte del nonno a cui era tanto legato, ha saputo di aver ereditato la sua vecchia casa e il suo garage. Quando è andato a vedere la casa ha notato che era in pessime condizioni e che aveva bisogno di tanta manutenzione e ristrutturazione e poi è entrato nel vecchio garage ma, a quel punto, si è trovato di fronte ad un vero tesoro. Il Ragazzo, infatti, non immaginava assolutamente che nel garage ci fossero tre auto ...

Cosa c’è stasera in TV : Pallavolo maschile, Tony Renis e Domenico Modugno, l'ultimo "Ritorno a Futuro" e un film di Leonardo Pieraccioni, tra le altre cose

Cosa c’è di bello sul Play Store per il weekend? Un mucchio di offerte su app e giochi Android : Sono più di 35 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 18 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo weekend? L'articolo Cosa c’è di bello sul Play Store per il weekend? Un mucchio di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Cosa c’è nella mozione di sfiducia della Lega : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Visto l’articolo 94 della Costituzione e visto l’articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica” La Lega “esprime la propria sfiducia al Governo presieduto dal Prof. Giuseppe Conte”. E quanto si legge nel testo di sfiducia al premier Giuseppe Conte, che è appena stato depositato in Senato . Nel testo si afferma che “L’esame in aula delle mozioni ...

Mamma partorisce con il cesareo ma quando i medici aprono la pancia dentro non c’è nulla - i medici sono terrorizzati - è accaduto qualCosa che non è mai successo a nessun’altra donna : Una ragazza di soli 21 anni, Amber Hughes, inglese ha vissuto un’esperienza davvero unica. La ragazza, incinta, ha terminato i mesi e doveva partorire. Per delle complicazioni i medici decidono di farle un taglio cesareo d’urgenza. La fanno stendere sul lettino e iniziano tutte le operazioni preliminari dopo di che le aprono la pancia ma, con enorme sorpresa di tutti i medici presenti, nella pancia della Mamma non c’era alcun ...

Cosa c’è stasera in TV : Superquark, diversi film interessanti e una nuova miniserie ispirata al caso di O. J. Simpson su Canale 5