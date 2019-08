Calciomercato Juventus | dalla Germania | “Dietrofront Bayern Monaco per Mandzukic”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019), sempre più complicata la situazione relativa alle uscite in casa bianconera. Diversi i calciatori 'in più', come fatto sapere nei giorni scorsi, ma tanta difficoltà a piazzarli. Tra questi, Mario Mandzukic, su cui ilaveva fatto più di un tentativo. Adesso, fanno sapere, i bavaresi non hanno più intenzione di trattare per il ritorno del croato. Lo riferisce la 'Bild' spiegando come il club tedesco abbia interrotto la trattativa per via degli arrivi Coutinho, Cuisance e Perisic. Si complica a questo punto, come detto, anche la situazione relativa all'attaccante bianconero, che fa il paio con gli altri calciatori in odore di cessione ma difficili da sistemare.

