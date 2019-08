Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 18 agosto 2019) Giorgio Galiero, 34, stava passeggiando insieme aldi 6in via delle Acacie, località di Pinetamare, Castel Volturno, quando un’a tutta velocità l’hae ucciso. Il bambino, invece, è rimasto illeso e scrive il Corriere della Sera è corso in lacrime a casa per dare l’allarme. Ma per il padre non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento del 118.L’investitore era a bordo di un suv Bmw con targa polacca, scrive il quotidiano di via Solferino. Secondo quanto riportato dall’agenzia Lapresse il guidatore, fuggito senza prestare soccorso, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Per lui l’accusa è di omicidio stradale con l’aggravante di omissione di soccorso.

Corriere : Castel Volturno, padre 34enne travolto e ucciso da auto pirata mentre passeggia con il figlio - LaPresse_news : Caserta, 34enne muore travolto da auto mentre cammina col figlio - HuffPostItalia : 34enne travolto da un'auto muore davanti al figlio di 6 anni -