Tragedia in mare Annega la mamma e si salva la bambina

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 17 agosto 2019) Valentina Dardari La giovane stava facendo il bagno con la bimba di sei anni. Forse un malore improvviso Una terribilesi è consumata questa mattina, sabato 17 agosto, su una spiaggia in provincia di Matera.e figlia, che stavano nuotando in, sono state soccorse dai bagnini. Per la madre non c’è stato nulla da fare. La figlia invece è stata tratta in salvo e si trova ora in ospedale per accertamenti. Laè avvenuta nella mattinata di oggi nei pressi del lido Nettuno a Metaponto, in provincia di Matera. Una giovane madre di 26 anni era entrata in acqua insieme alla suadi sei anni, quando improvvisamente avrebbe richiesto l’intervento dei bagnini.e figlia, di origini albanesi e residenti nel barese, stavano trascorrendo le loro vacanze estive in Basilicata. Subito sono accorsi in loro aiuto alcuni medici presenti sulla spiaggia, il ...

GDS_it : Tragedia a #GiardiniNaxos, muore per un malore in mare l'ex ciclista Gimondi - angelomangiante : Sono stati trovati morti i due bambini dispersi in mare in Abruzzo. Si erano perse le tracce, in difficoltà nel ma… - nicolaPalumbo00 : RT @blogsicilia: Tragedia in mare a Giardini Naxos, l'ex ciclista Felice Gimondi perde la vita per un malore - -