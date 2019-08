Inghiottiti dal lago,morti due fratelli

Non ce l'hanno fatta i duedi 16 e 17 anni finiti ieri sott'acqua neldi Iseo, a Tavernola,nel Bergamasco, mentre stavano facendo un bagno. I due ragazzi sono stati recuperati e portati in ospedale in gravissime condizioni.Sono entrambinella notte Un terzo fratello di 19 anni che si era tuffato per soccorrerli è stato salvato salvato in extremis. Tutti di origine pakistana, stavano trascorrendo la giornata con i genitori al. Nessuno di loro sapeva nuotare.(Di sabato 17 agosto 2019)