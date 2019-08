Il Real Madrid vince in 10 James resta in panchina

Auriemma : “Campana preferisce il Napoli : secco ‘no’ all’offerta del Real Madrid! I dettagli “ : Auriemma su Campana Calciomercato Napoli – La SSC Napoli continua a guardare il mercato nell’attesa che venga ufficializzato Hirving Lozano. I nomi sul taccuino di Giuntoli sono i soliti, James Rodriguez, Icardi, Lloente, ma nelle ultime ore alla lista si è aggiunto Leonardo Campana: attaccante classe 2000 di origine ecuadoregna attualmente militante in Ecuador nel Barcellona SC. Il giovane attaccante piace al Napoli e ad altri ...

As : Il Real Madrid semplice osservatore nell’affare Neymar. Aspetta l’occasione giusta : As scrive che nell’operazione Neymar il Real Madrid fa la parte dell’osservatore. Tiene le orecchie dritte e i cellulari pronti, in attesa che le circostante consentano al club di entrare nel gioco, ma non prende iniziative. Florentino ha già detto di volere il brasiliano la scorsa estate, ma sa che Neymar vuole tornare al Barcellona. E sa che il Barça sta negoziando seriamente con il PSG. Una delegazione si è recata a Parigi ...

Liga - Il Real Madrid sul campo del Celta Vigo : live su DAZN : Il Real Madrid vuole provare a fermare lo strapotere del Barcellona in ambito nazionale, vincitore degli ultimi due titoli in Liga e intenzionato a fare il tris. Per risollevarsi dopo una stagione decisamente insuffiente i “blancos” non hanno badato a spese e sono stati protagonisti di un campagna rafforzamenti decisamente esosa, anche se finora i […] L'articolo Liga, Il Real Madrid sul campo del Celta Vigo: live su DAZN è ...

Celta Vigo-Real Madrid oggi in tv - Liga 2019-2020 : orario d’inizio e dove vederla. Programma e streaming : Dopo l’apertura col botto di ieri, con la sconfitta del Barcellona in casa dell’Athletic Club di Bilbao per 1-0, con rete decisiva di Aduriz al minuto 89, oggi, sabato 17 agosto, LaLiga spagnola proporrà un altro match molto interessante, con l’esordio del Real Madrid in trasferta. Ad attendere i Blancos, nel match con inizio alle ore 17.00 ci sarà il Celta Vigo. La sfida, valida per la prima giornata del massimo campionato ...

Real Madrid - i convocati di Zidane perla sfida al Celta Vigo : ci sono Bale e James Rodriguez : Ci sono anche il gallese Gareth Bale e il colombiano James Rodriguez nella lista dei convocati del Real Madrid per la sfida d’esordio in Liga di domani contro il Celta a Vigo. Il tecnico Zinedine Zidane ha dunque voluto puntare anche sulle qualità dei due giocatori che sembrano destinati a lasciare i ‘blancos’. La sCelta è dettata dall’infortunio subito dal neoacquisto Eden Hazard che potrebbe essere sostituito ...

Hazard fuori 3-4 settimane. James resta al Real Madrid? : Potrebbe chiudersi qui il sogno del Napoli di portare in azzurro James Rodriguez dopo la notizia dello stop di Hazard che sarà fermo per 3-4 settimane. Il Real Madrid ha comunicato che “dopo gli esami clinici eseguiti su Hazard è stata diagnosticata una lesione del retto anteriore della coscia sinistra”, il che significa che il calciatore sarà indisponibile per le prima 4 gare di Liga. Nulla è sicuramente certo, ma lo scenario cambia ...

Calciomercato Juventus : nel mirino il terzino destro del Real Madrid : Calciomercato Juventus: secondo ‘Don Balon‘, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il terzino destro del Real Madrid Alvaro Odriozola . Il 23enne basco, chiuso a Madrid dal nazionale spagnolo Carvajal e dal neoacquisto Militao , sarebbe finito dietro nelle gerarchie di Zidane rispetto ai due concorrenti diretti di ruolo, nonchè all’adattabile Nacho. Calciomercato Juventus: nel mirino il terzino […] More

As : Real Madrid - Hazard ko per infortunio alla coscia : Hazard non giocherà la prima giornata della Liga. Lo comunica il Real Madrid. Il calciatore è infortunato. Il club dichiara che è in fase di valutazione, ma presumibilmente, scrive As, il belga non potrà giocare per 3 o 4 settimane. Si tratta di un infortunio complesso, alla coscia sinistra, con diverse possibilità di ricaduta. Se fosse così, Hazard non sarebbe disponibile nelle prime tre giornate di campionato, per gli le partite contro Celta, ...

Real Madrid - Zidane non chiude a James e Bale : “Sono qui e conterò anche su di loro” : In bilico. James Rodriguez e Gareth Bale sembrano sempre pronti ad andare via, ma l’unica certezza è che al momento sono due calciatori del Real Madrid. E nonostante siano considerati in uscita, si tratta comunque di due elementi dalle importanti qualità tecniche. Lo sa bene Zinedine Zidane, che al di là di tutte le dinamiche di mercato è ben consapevole di averli attualmente a disposizione e non ha alcuna intenzione di metterli da ...

Bufera in casa Real Madrid - Zidane vuole dimettersi! Il motivo : Zidane rapporto teso con Perez Terremoto in casa Real Madrid, la notizia arriva dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de The Independent, dope le ultime vicende di calciomercato Zidane sarebbe pronto a dimettersi dal ruolo di primo allenatore, il rapporto con il patron Florentino Perez è ormai incrinato soprattutto dai problemi nati per la vicenda Pogba, fortemente voluto dal tecnico, ma anche ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ James Rodriguez - gelo con il Real Madrid - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie: Icardi rimane l'obiettivo numero uno per l'attacco degli azzurri, intanto è gelo tra James Rodriguez e il Real.

Calciomercato - le ultime trattative : la richiesta del Psg al Real Madrid - le novità su Neymar : Importanti notizie di Calciomercato nelle ultime ore, in particolare dall’estero. novità sulla telenovela Neymar. Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, al momento non ha in programma il viaggio verso Liverpool, dove avrebbe dovuto incontrare e parlare con il numero uno del Psg Nasser Al-Khelaifi di Neymar, a margine dell’assemblea della Eca in programma venerdì. Il numero uno blaugrana partirà invece con la squadra per ...

Neymar conteso fra Real Madrid e Barcellona - entra in gioco Messi! La telefonata : “non andare al Real!” : Neymar conteso da Real Madrid e Barcellona sul mercato. Nella trattativa interviene direttamente Leo Messi con una particolare telefonata ‘anti Real’ Neymar è sempre più lontano dal PSG. La volontà del giocatore è chiara da tempo, i tifosi gli hanno dato il benservito con insulti e striscioni, mentre la società non si opporrebbe ad una sua cessione, a patto di ricevere i 200 milioni che chiede all’eventuale compratore. ...

LIVE Calciomercato 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Rodrigo all’Atletico : Pogba vicino al Real Madrid : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09 Bayern MONACO – Il club bavarese ha messo gli occhi su Blaise Matuidi: dopo la conferma di Sami Khedira, il francese probabilmente andrà via. 15.06 MILAN – Secondo Sky Sport, anche se dovesse partire Andrea Conti, i rossoneri proveranno a sostituirlo con un altro terzino destro. 15.02 JUVENTUS – Definita l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato: ...