I giornali spagnoli elogiano Bale e danno dell’indecifrabile a Zidane

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2019) Sia As che Marca commentano la vittoria del Real Madrid sul Celta Vigo per 3-1 elogiando. As parla di quella scesa in campo come di una formazione impensabile per il Real Madrid all’inizio dell’estate, senza nomi di primo piano, con Hazard infortunato, per giunta,in campo e James in panchina. Entrambi, in assenza di offerte soddisfacenti, si sono accodati alla squadra. Contrariamente a quanto accaduto nella preseason, il Real ha iniziato a vincere. La squadra resuscita e lo fa anche. Marca elogia la capacità del Real di recuperare i suoi uomini di fiducia arrivando alla vittoria.merita un discorso a parte, dichiara– che Marca definisce indecifrabile – aveva detto alla vigilia di contare su, considerandolo uno del gruppo. Se le sue intenzioni erano quelle di motivare il giocatore ci è riuscito. “È stato il migliore del ...

