Clima | Giugno e Luglio 2019 tra i mesi piu' caldi di sempre nel mondo

Clima - ONU : “Giugno e luglio i mesi più caldi della storia” : “Secondo gli ultimi dati dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale e del suo centro Climatico, luglio è stato almeno uguale, se non maggiore, al mese più caldo della storia. Dopo che lo scorso giugno sarà ricordato come il mese più caldo di tutti i tempi“: l’allarme è stato lanciato da Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, che chiede una mobilitazione per ridurre le emissioni. Gli anni tra il 2015 e ...

Clima - Giugno 2019 il più caldo degli ultimi 140 anni sulla Terra : temperature record in Europa - Africa e America del Sud : Giugno 2019 è stato il più caldo mai registrato sul Pianeta negli ultimi 140 anni e cioè dal 1880, anno a partire dal quale sono disponibili le rilevazioni storiche sulle temperature. Il termometro mondiale ha segnato 0,95°C in più rispetto alla media, una cifra che batte – anche se di poco, appena 0,02°C – il precedente record del 2016. Lo comunica l’agenzia Usa per la meteorologia (Noaa), che fornisce i dati che confermano il ...

Clima - a Modena è stato il 2° Giugno più caldo di sempre : anomalia di +4°C sulla norma - sfiorato il record del 2003 : Il mese di Giugno, con una temperatura media di 26.4 gradi, superiore di 3.9 gradi rispetto alla media Climatica 1981-2010 e al momento inferiore solo ai 27.5 gradi del 2003, e’ stato il secondo piu’ caldo della storia per Modena. Lo rende noto l’Osservatorio geofisico dell’Universita’ degli studi di Modena e Reggio Emilia. Il mese scorso la temperatura piu’ bassa e’ stata misurata il primo giorno di ...