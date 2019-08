Barcellona | per Suarez infortunio al polpaccio

Juventus - per Calciomercato.com - Miranda del Barcellona vorrebbe trasferirsi in bianconero : La Juventus è pronta a disputare l'ultima amichevole della preparazione estiva conto la Triestina, prevista sabato 17 agosto alle ore 20:45. Sarà occasione per Maurizio Sarri per testare il livello della rosa bianconera sia dal punto di vista tattico che da quello atletico. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili al gioco di Maurizio Sarri ma l'esigenza principale resta la cessione di alcuni ...

Juve - blitz di Paratici a Barcellona per piazzare Rugani : La Juventus sta vivendo una sessione di calciomercato difficile perché dopo aver ingaggiato sette nuovi giocatori, ora starebbe faticando molto a piazzare le pedine considerate esuberi. Tutti i reparti necessitano di tagli, altrimenti come ha dichiarato Maurizio Sarri in coda al match in amichevole contro l’Atletico Madrid, giocatori di spessore resteranno fuori dalla lista Champions League. Tra coloro che rischiano di restare ai margini del ...

Infortunio Suarez - si ferma l’attaccante del Barcellona : incerti i tempi di recupero [FOTO] : Come se non bastasse la sconfitta all’esordio in Liga contro l’Athletic Bilbao allo scadere, per il Barcellona c’è anche da fare i conti con l’Infortunio a Luis Suarez. Il club catalano, attraverso una nota sui social network, ha confermato la lesione muscolare al polpaccio subita nel primo tempo della gara contro i baschi. I blaugrana non si sbilanciano sui tempi di recupero, ma secondo la stampa spagnola allo ...

Bayern Monaco - principio di accordo per Coutinho : via libera per Neymar al Barcellona : CALCIOMERCATO – Ultim’ora di calciomercato internazionale. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ripreso dalle parole del responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona Guillermo Amor, il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo di massima con i blaugrana per Coutinho. Il dirigente del Barcellona ha rilasciato importanti dichiarazioni a riguardo nel pre-partita della sfida contro l’Athletic Bilbao: ...

Mercato Juventus : totale apertura per l’esterno basso del Barcellona : Mercato Juventus: anche se la priorità della Juve rimangono le cessioni, il Direttore Sportivo della società torinese non perde tempo neppure sul fronte del Mercato in entrata. Una delle idee più avanzate, come riportato da CalcioMercato.com, riguarda Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Barcellona. Mercato Juventus: totale apertura per l’esterno del Barcellona Il giocatore […] More

Calcio femminile - Champions League 2019-2020 : sorteggio poco fortunato per Juventus e Fiorentina. Barcellona e Arsenal nei sedicesimi : Non è stata fortunata l’urna di Nyon per il Calcio femminile italiano. Nella città svizzera quest’oggi si è tenuto il sorteggio per stabilire i confronti validi per i sedicesimi di finale della Champions League 2019-2020. Ebbene per le due compagini del Bel Paese Juventus e Fiorentina è andata decisamente male. Le bianconere, campionesse d’Italia ma in seconda fascia per via del ranking UEFA, se la vedranno contro il ...

Barcellona - prosegue la trattativa per Neymar : offerta cash più Coutinho e Vidal - il PSG vuole Dembelè : Il Barcellona offre 60 milioni più Coutinho e Arturo Vidal per Neymar, il PSG sembra pronto ad abbassare le sue richieste ma chiede Dembelè Alla fine sembra che il PSG cederà. Il club francese, apparso fin qui irremovibile dalla richiesta di 200 milioni per Neymar, inizia a sentire la pressione del countodwn che scorre inesorabile verso la fine del mercato. La cifra richiesta taglia fuori praticamente tutti i club del mondo a parte ...

Formula 1 – La vita spericolata di Kimi Raikkonen : “16 giorni ubriaco tra Bahrain e Barcellona! E quando fumavo alla Lotus…” : Sedici giorni da ubriaco nel 2013 tra Bahrain e Barcellona e quelle sigarette durante il periodo in Lotus: Kimi Raikkonen e la sua ‘vita spericolata’ raccontata nella propria autobiografia Kimi Raikkonen è un gran personaggio. Nonostante non sia molto incline alle ‘relazioni umane’, l’ex ferrarista è molto amato dai fan, anche a causa del suo carattere che gli è valso il soprannome di ‘Iceman’, ...

Barcellona - la dirigenza vede il Psg per Neymar : Messi chiama il brasiliano per convincerlo a tornare : Il Barcellona non getta ancora la spugna per Neymar, sebbene il Psg sia ancora riluttante a rispondere alle proposte del club blaugrana, una cui delegazione, stando a quanto scrive ‘Marca’ si è recata stamani a Parigi per parlare con la dirigenza della società transalpina. Javier Bordas, Eric Abidal e André Cury parleranno con il ds del Psg, Leonardo, per un primo faccia a faccia e, soprattutto, per conoscere la fattibilità o ...

Dalla Francia - accordo di massima per Neymar al Barcellona : Secondo Le Parisien, il Barcellona avrebbe fatto un affondo per Neymar. Il quotidiano francese parta di un’offerta al PSG di Coutinho più 80 milioni di euro per il brasiliano. Lo stesso quotidiano sottolinea che, sebbene, secondo l’entourage del calciatore, Neymar vuole tornare a Barcellona, ??l’offerta non convince il PSG. La quotazione fatta dal Barca di 120 milioni per Coutinho appare spropositata secondo i francesi. ...

Infortunio Neto - brutte notizie per il Barcellona : rischia un lungo stop : Infortunio Neto, brutte notizie per il Barcellona. Il portiere, arrivato questa estate per sostituire Cilessen, ha preso una botta alla mano sinistra nel corso dell’amichevole contro il Napoli. La società catalana ha confermato che dai primi accertamenti è emersa una frattura allo scafoide e i tempi di recupero non sono stati fissati ma, stando ai media spagnoli, rischierebbe uno stop di almeno cinque settimane.L'articolo Infortunio ...

Barcellona - Valverde sul futuro di Rakitic : “è importante per noi ma…” : Ancora da decidere il futuro di Rakitic, potrebbe lasciare il Barcellona anche se “è importante per noi e credo che possa esserlo anche in questa stagione, ma non posso garantire nulla al 100%, non so se restera’. Contiamo su di lui come sugli altri, alla fine vedremo”. Sono le dichiarazioni del tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, secondo quanto riportato da ‘Marca’, in conferenza stampa prima della ...

Napoli - Ancelotti cerca conferma contro il Barcellona : “carattere e personalità” e su Milik… : Il Napoli si prepara per la seconda sfida in pochi giorni contro il Barcellona, il tecnico Carlo Ancelotti cerca altre conferme in vista dell’inizio del campionato. “Mi auguro che la squadra ripeta quanto fatto di buono a Miami – l’auspicio alla vigilia di Carlo Ancelotti – I ragazzi hanno dimostrato carattere, personalita’ e buone idee e non dobbiamo far altro che confermarlo in campo anche per ...

Un gigante per la Champions : Atalanta - ecco Martin Skrtel. Quando rifiutò il Barcellona : La piccola Dea sale sulle spalle del gigante. Dopo le visite mediche, è arrivata la firma sul contratto con l' Atalanta per Martin Skrtel, 35 anni a dicembre e 320 presenze con il Liverpool. Il difensore, svincolatosi dal Fenerbahçe dopo tre stagioni, si è legato ai colori nerazzurri fino a giugno 2