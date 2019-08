Tendenze moda Autunno-inverno 2019 | Trapuntata

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 16 agosto 2019)AI/20: QuiltedOscar de la RentaRachel ComeyChristian DiorPrabal GurungCourrègesHouse of HollandGabriela HearstBalenciagaGennyBottega VenetaNina RicciMarine SerreIsabel Marantvuol dire trapunta. E va bene. Ma non solo per il piumino del letto. E neppure per pratici duvet con i quali affrontare le rigide temperature che ci aspetteranno. Questa volta di leggero matelassé si rivestiranno, a sorpresa, anche scenografici abiti da sera, pratiche e calde jumpsuit di ispirazione workwear, eleganti soprabiti vestaglia style. LEGGI ANCHETutte le sfilate AI/20 Quilted dalla testa ai piedi, questo è il diktat. Forse persino più spesso a una serata elegante che sulle piste da sci. LE ALTREDELL’/20 GO GREEN Cinquanta (e più) sfumature di verde posson bastare?:AI/20: Go GreenJacquemusN° 21MoschinoLouis ...

outletmodanet : Tendenze tagli di capelli donna autunno inverno 2019 2020. Tornerà di moda il taglio a scodella?… - outletmodanet : Moda inverno 2020: tendenze, colori e abbinamenti - italiachfrance : RT @IOdonna: Le tendenze gioielli (e bijoux) per le sere d’estate -