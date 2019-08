Hazard fuori 3-4 settimane James resta al Real Madrid?

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) Potrebbe chiudersi qui il sogno del Napoli di portare in azzurroRodriguez dopo la notizia dello stop diche sarà fermo per 3-4. Ilha comunicato che “dopo gli esami clinici eseguiti suè stata diagnosticata una lesione del retto anteriore della coscia sinistra”, il che significa che il calciatore sarà indisponibile per le prima 4 gare di Liga. Nulla è sicuramente certo, ma lo scenario cambia in casa Blancos, già dopo l’infortunio di Asenzio si era pensato chepotessere per sostituirlo, oggi, dopo lo stop di, appare veramente difficile che Florentino decida di cedere il colombiano. La prima prova arriva da Zidane, che dopoin cui aveva tenuto a riposo forzato l’attaccane lo ha improvvisamente convocato per la prima di campionato contro il Celta Vigo. Una vera sorpresa, se si ripensa alle ...

