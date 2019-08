Donald Trump | Non c' è altra scelta Votate per me e tutto andrà per il verso

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) “Che mi odiate o che mi amiate, non c’èche votare per me”. Questa è la decisa dichiarazione del presidente americanodurante un comizio a Manchester, nel New Hampshire, davanti a circa undicimila persone. “Ho vinto le elezioni, i mercati sono aumentati di migliaia di punti, le cose hanno iniziato a funzionare - ha sottolineato-. Se, per qualche motivo, non avessi vinto le elezioni, i mercati sarebbero precipitati. Ciò potrebbe accadere ancora di più nel 2020. Non ci sono altre scelte che votare per me, eandrà per ilgiusto”.Il presidente statunitense ha parlato anche del diritto dei cittadini a possedere le armi: “Non sono le pistole a premere il grilletto, sono le persone”. Nel primo comizio dopo le stragi di El Paso, in Texas, e a Dayton, in Ohio,ha ...

