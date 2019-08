Carabinieri : Sicilia - gen. Cataldo in visita a Favignana : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Il Generale di Divisione Giovanni Cataldo, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, accompagnato dal Comandante Provinciale di Trapani Colonnello Gianluca Vitagliano, si è recato a Ferragosto sull’isola di Favignana in visita al Comando Stazione “rappresentando la propria vicinanza ai militari che in questo giorno di festa hanno prestato servizio nel periodo dell’anno dove vi è la ...