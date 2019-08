Atterraggio d’emergenza in Russia | tutti evacuati in 1 minuto GALLERY

Russia - Atterraggio d’emergenza in un campo : comandante eroe salva 226 passeggeri (video) : Poteva essere una tragedia: un Airbus della Ural Airlines ha subito gravi danni ad entrambi i motori subito dopo il decollo dall’aeroporto Zhukovsky di Mosca nella mattina di ferragosto. A causare l’incidente è stato l’impatto con uno stormo di uccelli, molto probabilmente gabbiani, che ha messo fuori uso i motori e reso l’aereo difficile da controllare. Così il comandante del mezzo, Damir Yusupov, ha deciso di tentare un atterraggio di ...

Aereo costretto a un Atterraggio d’emergenza dopo aver colpito uno stormo di gabbiani : Un Airbus A321-100 della Ural Airlines è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza in mezzo a un campo di grano nelle vicinanze di Mosca dopo aver colpito uno stormo di uccelli. Tutti salvi i passeggeri.Continua a leggere

Russia : l’Atterraggio d’emergenza dell’aereo Ural Airlines una “decisione corretta” : Le autorità russe hanno appoggiato la decisione dell’equipaggio dell’Airbus A321 della compagnia Ural Airlines, che ha eseguito un atterraggio d’emergenza su un terreno agricolo nella regione di Mosca, dopo un “bird strike”, una collisione con uno stormo di uccelli. Era “l’unica decisione giusta“, ha rilevato l’agenzia federale Rosaviatsia, in una nota riportata dai media di stato russi: per ...

Mosca - aereo investe stormo d’uccelli. Atterraggio d’emergenza : panico a bordo : Un aereo passeggeri russo è stato costretto ad un Atterraggio d’emergenza vicino all’aeroporto Zhukovsky di Mosca: 23 i feriti. Un Airbus della Ural Airlines con 226 passeggeri a bordo e 7 membri dell’equipaggio si è imbattuto in uno stormo di uccelli durante il decollo stamane dall’aeroporto moscovita. L’impatto ha provocato un malfunzionamento dei motori che ha costretto il pilota ad un Atterraggio d’emergenza in un campo di grano a un ...

Russia - Atterraggio d’emergenza in un campo : stormo d’uccelli nei motori dell’aereo : Un Airbus A321 con a bordo 226 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio ha effettuato un atterraggio d'emergenza in un campo di grano vicino Mosca: si era scontrato con uno stormo di uccelli, che era finito in entrambi i motori del velivolo. I feriti, nessuno grave, sono 23: tra loro anche 9 bambini.Continua a leggere

Atterraggio d’emergenza per “bird strike” - aereo finisce in un campo di grano [VIDEO] : Un aereo Ural Airlines con a bordo 226 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio, si è scontrato con uno stormo di uccelli, ed ha dovuto effettuare un Atterraggio d’emergenza in un campo di grano nella regione di Mosca. Dieci passeggeri, tra cui 3 bambini, sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza dopo l’Atterraggio. L’Airbus A321 era decollato da Sinferopoli (Crimea). Russia: aereo atterra in campo di grano ...

Atterraggio d’emergenza per un elicottero nella zona montuosa dell’Aquila : Atterraggio d’emergenza per un elicottero di piccole dimensioni, probabilmente a causa di un’avaria al motore. L’Atterraggio è avvenuto in una zona di montagna in località Pozza di Preturo, frazione del comune dell’Aquila: il pilota rimasto fortunatamente illeso ha lasciato il velivolo sul luogo dell’incidente raggiungendo a piedi il posto dove ha chiesto aiuto. Lo riferiscono fonti dei vigili del fuoco ...

Fumo a bordo - aereo della British Airways costretto a fare un Atterraggio d’emergenza a Valencia. I video girati dai passeggeri : Paura a bordo dell’aereo della British Airways partito da Londra, costretto a fare un atterraggio d’emergenza a Valencia. A causa di un guasto infatti un’enorme nuvola di Fumo ha invaso la cabina dei passeggeri. Una volta arrivati all’aeroporto spagnolo, i viaggiatori sono stati fatti scendere con lo scivolo d’emergenza L'articolo Fumo a bordo, aereo della British Airways costretto a fare un atterraggio ...

Il motore dell’aereo si incendia in volo - fumo dalla cabina e Atterraggio d’emergenza : 19 feriti : atterraggio di emergenza a Valencia per il volo della British Airways BA422 partito ieri da Londra e diretto in Spagna: uno dei motori si è incendiato mentre era in volo e il fumo ha invaso la cabina, terrorizzando i 175 passeggeri a bordo. 19 i feriti, di cui 3 sono rimasti intossicati e trasferiti in ospedale.Continua a leggere

Atterraggio d’emergenza per un volo British Airways : fumo in cabina - “sembrava un film horror” : Paura per i passeggeri di un volo British Airways che ha dovuto effettuare un Atterraggio di emergenza a Valencia in Spagna, per fumo in cabina. Lo scrive il Daily Mail. Il padre di un passeggero ha dichiarato al Mirror Online che “sembra che abbiano volato per 10 minuti con la cabina piena di fumo. Non hanno avuto nessuna informazione da parte dell’equipaggio e le maschere con l’ossigeno non si sono aperte”. In alcune ...

Il pilota ha un malore a bordo - paura su un volo Easyjet : Atterraggio d’emergenza a Venezia : Un volo Easyjet partito da Manchester e diretto a Bari è stato costretto ad un atterraggio di emergenza oggi all'aeroporto Marco Polo di Venezia a causa di un malore del pilota. I 128 passeggeri a bordo sono stati fatti scendere e accompagnati all'interno dello scalo. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine.Continua a leggere

Il pilota ha un malore : Atterraggio d’emergenza per un volo Easyjet : Paura, ma per fortuna senza alcuna conseguenza per i passeggeri di un volo Easyet partito da Manchester e diretto a Bari. A causa di un malore del pilota il volo è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Venezia. Fortunatamente l’operazione è avvenuta senza danni per i passeggeri. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco. L'articolo Il pilota ha un malore: atterraggio d’emergenza per un volo Easyjet sembra essere il ...

Spettacolare Atterraggio d’emergenza sulla strada trafficata : Spettacolare atterraggio d'emergenza sulla Pacific Avenue di Parkland, nello Stato di Washington, dove un piccolo aereo monoposto a causa di un malfunzionamento è finito sulla strada trafficata, fermandosi poi al semaforo, il primo agosto, intorno alle 8.15 del mattino. La scena è stata ripresa dall'agente della polizia Clint Thompson che stava guidando e vedendo l'aereo in aria avvicinarsi, sempre più basso e minaccioso, con la sua auto ha ...

Panico in spiaggia - aereo compie un Atterraggio d’emergenza a pochi passi dalla riva : “Pensavamo che ci sarebbe caduto addosso” [FOTO e VIDEO] : Spaventosa disavventura per il pilota di un piccolo aereo e per i bagnanti di una spiaggia del Maryland. Il pilota Trevor Deihl, 23 anni, unico passeggero a bordo, ha raccontato alla polizia del Maryland che stava volando con il suo monomotore Cessna 172RG quando a circa 1,5km dalla costa il velivolo ha iniziato ad avere dei problemi al motore, quindi è stato costretto ad un atterraggio di emergenza sul mare. L’ammaraggio l’ha portato su una ...