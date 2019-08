Anderson Diaz | chi lo prende più? Il suo gol è pazzesco | ne salta sette e poi mette in

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) Messi? Cristiano Ronaldo? No,. Il calciatore colombiano segna un golnel corso di Santander-Norte de Santander, incontro valido per la fase finale del ‘Campeonato nacional sub 21’., prima dire in rete, hato bencalciatori avversari, tutti disposti sulla trequarti. Anche il portiere, prima di depositare il pallone in fondo al sacco a porta vuota. Ecco il video., this is ridiculous. pic.twitter.com/FN0UxBXgn4 — Match of the Day (@BBCMOTD) August 15, 2019 L'articolo, chi lo? Il suo gol è, nee poiin rete! VIDEO CalcioWeb.

