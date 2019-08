Ancona | contro scogli dopo tuffo | morta 22enne Ultimo post premonitore tienimi

Ancona - finisce contro gli scogli dopo un tuffo : Sofia muore in ospedale - aveva 22 anni : Sofia Perelli , ventiduenne di Perugia, era stata soccorsa nelle acque di Sirolo (Ancona) e portata all'ospedale di Torrette, ma le sue condizioni erano rimaste gravissime. dopo un tuffo in mare, un'onda l'aveva scagliata contro gli scogli e ed era rimasta sott'acqua, in arresto cardiocircolatorio. dopo sei giorni in ospedale, la giovane è morta.