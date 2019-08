Never give up l' ultimo messaggio di Nadia Toffa a Paolo Calabresi

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 15 agosto 2019) Francesca Galici Nell'sms inviato dac'è tutta la forza della iena che non ha mai mollato. L'attore l'ha voluta ricordare con quelle poche parole scritte quando già il tumore stava avendo la meglio La morte prematura diad appena 40 anni fa ancora rumore. Sono tanti i ricordi e le parole delle persone che, direttamente o indirettamente, l'hanno conosciuta e amata e che ora vogliono dare la loro testimonianza. Uno di questi è, l'attore che conha condiviso la conduzione de Le Iene nel 2016. L'uomo ha deciso di ricordarla attraverso l'sms che la donna gli ha inviato solo poche settimane fa, in un'intervista al Corriere della Sera. “È arrivata come se ne è andata, con un grande sorriso e una grande energia. Li ha portati in redazione, regalando a tutti tanta allegria” dice di lei...

boatmarinelife : RT @SempreVela: Ma mi chiedo.... Si puo' passage un ferragosto nel trasferire una barca a vela???? Vitaccia ??? #goodmorning #sailing # mar… - SempreVela : Ma mi chiedo.... Si puo' passage un ferragosto nel trasferire una barca a vela???? Vitaccia ??? #goodmorning… - JonnyT83 : Buon ferragosto a tutti ?? 'never give up' ?? -