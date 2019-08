Messa a Taranto per Nadia Toffa | “Infondeva serenità e coraggio”

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 15 agosto 2019) "Le siamo grati per il suo invito a sorridere sempre affrontando le prove con determinazione, infondendoe coraggio". L'arcivescovo di, mons. Filippo Santoro ha celebrato questa mattina unanella parrocchia Gesù Divin Lavoratore, al quartiere Tamburi, per, l'inviata e co-conduttrice delle Iene morta dopo aver lottato per due anni contro il cancro cui fu conferita la cittadinanza onoraria aper le sue battaglie per l'ambiente.aveva realizzato diversi servizi televisivi dedicati alla questione Ilva e all'emergenza sanitaria e ambientale a. "Il suo impegno per la raccolta fondi a favore del reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale - ha aggiunto mons. Santoro - è stato un segno tangibile della sua bontà e della grandissima sensibilità, dimostrando che una cronaca negativa può essere trasformata in un racconto di ...

