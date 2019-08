Verona | paura per Emmanuel Badu | ricoverato per una microembolia polmonare

Paura tra Trentino e Veneto - terremoto avvertito a Verona e Trento [DATI e MAPPE] : Una scossa di terremoto è stata avvertita nell’area tra la provincia di Verona e di Trento. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 3.4 avvenuto a 4 km ovest da Vallarsa (Trento) alle 7:36:35 ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed è stato nettamente avvertito dalla popolazione. L'articolo Paura tra Trentino e Veneto, terremoto avvertito a Verona e Trento [DATI e MAPPE] sembra essere ...

Duomo Verona, crolla una parte del tetto per il maltempo: Paura durante messa tra i fedeli, ma nessun ferito. Segnalati allagamenti in città.

Paura a Verona - crolla parte del tetto del Duomo durante la messa : L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sabato 27 luglio mentre erano in coro le celebrazioni religiose per la consueta messa pomeridiana. l distacco di parte del soffitto dell'edificio di culto fortunatamente è avvenuta in una zona dove non vi erano fedeli e non vi è stato alcun ferito .Continua a leggere