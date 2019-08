Se matteo prova a congelare la crisi

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Alessandro Sallusti Il voto di ieri sera al Senato sui tempi e modi della gestione delladi governo dice chiaramente una cosa: in Parlamento c'è una nuova maggioranza, quella tra Cinque Stelle e Pd. Vi risparmio i dettagli tecnici, ma il succo politico è chiaro: sta vincendo il partito del non voto e dell'inciucio. Se questo embrione vedesse la luce - la strada non è breve né semplice - lo sconfitto numero uno sarebbeSalvini che, evidentemente, avrebbe sbagliato modi e tempi dello strappo con Di Maio. Tutto in teoria è ancora possibile, ma il mostro sta prendendo forma. Salvini, formidabile fuori dai giochi di palazzo, non sembra a suo agio nel labirinto della politica politicante e rischia di perdersi, alla faccia dell'enorme consenso popolare di cui ancora gode. Ieri ha cercato di uscire dall'angolo in cui il sistema lo sta spingendo con una mossa a sorpresa, ...

Eurosport_IT : ELIA VIVIANI CAMPIONE D'EUROPA! L'azzurro vince la prova in linea ad Alkmaar: dodici mesi dopo Matteo Trentin, l'I… - LegaSalvini : ++ DECRETO SICUREZZA BIS È LEGGE: PROVVEDIMENTO FORTEMENTE DA MATTEO SALVINI ++ - GiampaoloScopa : «Quel tabellone ha qualcosa di magico, è la prova provata che i numeri per un governo ci sono. E sono abbondanti» M… -