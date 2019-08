Migranti | Salvini | «Conte vuole lo sbarco di due navi Ong | non vedo perché autorizzarlo»

Ora Conte e Toninelli sfidano Salvini : chiesto lo sbarco dei Migranti della Open Arms : La Open Arms è in mare da 13 giorni senza che né Malta né Italia indichino un porto di sbarco per le 147 persone a bordo. A quanto apprende Fanpage.it, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sarebbe pronto ad autorizzare la Guardia Costiera a operare l'evacuazione dei 30 minori a bordo, di cui 28 non accompagnati. E Conte scrive a Salvini: sbarchino tutti i 147 migranti.Continua a leggere

Open Arms e Ocean Viking preoccupate per l'arrivo del maltempo. Salvini a Conte : "I Migranti non sbarcano" : Sono ancora in balia delle onde i migranti a bordo di Open Arms e Ocean Viking, le due imbarcazioni delle Ong che hanno salvato in tutto più 503 migranti. Le condizioni meteorologiche stanno peggiorando e, oltre a ribadire la richiesta di un porto sicuro, l’equipaggio di Open Arms teme che a bordo la situazione possa peggiorare. C’è tensione, infatti, e il rischio che nascano liti violente tra i ...

Migranti - Conte chiede di autorizzare lo sbarco delle due Ong - Salvini rifiuta : "Non vedo perchè" : Condizioni meteo proibitive. Open Arms: "A bordo situazione deteriorata, l'equipaggio ha difficoltà a Contenere le persone"

Migranti - Salvini attacca Conte : “Mi ha chiesto lo sbarco di centinaia di Migranti su nave ong. Non capisco perché debbano arrivare in Italia” : Nel pieno della crisi che sta portando alla fine del governo M5s-Lega, Matteo Salvini apre un nuovo fronte di polemica. L’obiettivo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di migranti a bordo di una nave Ong che è in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia”, ha detto il ministro dell’Interno a Genova, dove con ...

Open Arms-Ocean Viking - 500 Migranti in mare da giorni. Salvini : “Al lavoro per evitare sbarco” : Le navi delle Ong Open Arms e Ocean Viking sono ancora nel Mediterraneo, con oltre 500 migranti a bordo, in attesa di sapere in quale porto potranno sbarcare. Ma per ora nessun Paese Ue concede loro l'autorizzazione. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadisce: "Al lavoro al Ministero da stamane per evitare lo sbarco di oltre 500 immigrati a bordo delle navi di due Ong, una francese e una spagnola".Continua a leggere

Salvini : evitato sbarco di 500 Migranti : Roma – Il vicepremier Matteo Salvini informa di aver lavorato stamattina al Viminale “per evitare lo sbarco di oltre 500 immigrati a bordo delle navi di due Ong, una francese e una spagnola. Per 350 di essi la Libia ha dato la disponibilita’ di un porto di sbarco, mentre per gli altri (quelli visitati dal milionario Richard Gere) l’indicazione che ho dato e’ il divieto di ingresso nelle nostre acque e l’invito ...

**Migranti : Salvini - 'Sbarchi? Nel 2019 ne sono arrivati 4.115 ma sono sempre troppi'** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) - "Gli sbarchi continuano? I dati aggiornati ad oggi dicono che se nell'agosto 2018 erano arrivati 19.058 migranti, quest'anno siamo a 4.115 con nazionalità tunisina, libica, curda. Sicuramente sono 4.115 di troppo. Ma ricordo che tre anni fa ne arrivarono 15 mila in un

**Migranti : Salvini - ‘Sbarchi? Nel 2019 ne sono arrivati 4.115 ma sono sempre troppi’** : Catania, 11 ago. (AdnKronos) – “Gli sbarchi continuano? I dati aggiornati ad oggi dicono che se nell’agosto 2018 erano arrivati 19.058 migranti, quest’anno siamo a 4.115 con nazionalità tunisina, libica, curda. Sicuramente sono 4.115 di troppo. Ma ricordo che tre anni fa ne arrivarono 15 mila in un weekend…”. Così il ministro Matteo Salvini a Catania replicando ai cronisti che gli chiedono un commento ...

Migranti : Salvini - 'Gere mettesse a disposizione sue ville per siciliani - imbarazzante' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "Richard Gere mettesse a disposizione le sue ville, risolveremmo i problemi di qualche siciliano. Prendere lezioni da questi fenomeni ultramilionari che arrivano da oltreoceano a spiegano agli italiani cosa devono fare con i soldi sono imbarazzanti". Lo ha d

Migranti : Salvini - 'Navi ong non verranno in Italia' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - Le navi ong che sono del Mediterraneo con Migranti a bordo "non attraccheranno in Italia". Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Taormina (Messina). "C'è una nave spagnola da dieci giorni in acque maltesi quindi può scegliere tranquillamente tra Malta e S

Migranti : Salvini - 'murale Carola? I muri non si imbrattano - punto' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "I muri non si imbrattano. Punto. Né pro né contro". Lo ha detto Matteo Salvini parlando dell'iniziativa del leghista di Taormina che nei giorni scorsi ha imbrattato il murales in cui la capitana della Sea Watch 3 appare in veste di "Madonna" con un bambino

Migranti : Salvini - ‘Gere mettesse a disposizione sue ville per siciliani - imbarazzante’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – “Richard Gere mettesse a disposizione le sue ville, risolveremmo i problemi di qualche siciliano. Prendere lezioni da questi fenomeni ultramilionari che arrivano da oltreoceano a spiegano agli italiani cosa devono fare con i soldi sono imbarazzanti”. Lo ha detto Matteo Salvini parlando dell’attore americano che ieri è andato sulla nave Open Arms. L'articolo Migranti: ...

Migranti : Salvini - ‘Navi ong non verranno in Italia’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – Le navi ong che sono del Mediterraneo con Migranti a bordo “non attraccheranno in Italia”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Taormina (Messina). “C’è una nave spagnola da dieci giorni in acque maltesi quindi può scegliere tranquillamente tra Malta e Spagna e c’è una nave norvegese che può scegliere tra Norvegia e Francia”, dice. L'articolo Migranti: ...

Migranti : Salvini - ‘Navi ong non verranno in Italia’ : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) – Le navi ong che sono del Mediterraneo con Migranti a bordo “non attraccheranno in Italia”. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Taormina (Messina). “C’è una nave spagnola da dieci giorni in acque maltesi quindi può scegliere tranquillamente tra Malta e Spagna e c’è una nave norvegese che può scegliere tra Norvegia e Francia”, dice.L'articolo Migranti: ...