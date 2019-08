Brindisi | ha relazione con moglie di detenuto | aggredito e picchiato

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 15 agosto 2019) Sarebbe potuta finire in tragedia una brutale aggressione consumata lo scorso 3 agosto a, precisamente nel parcheggio antistante lo stadio "Franco Fanuzzi", da parte di tre individui, una madre e i suoi due figli, a danno di un giovane, il quale avrebbe avuto unaextraconiugale con ladi un, congiunto proprio con questi ultimi. La stampa locale parla di una vera e propria spedizione punitiva messa in atto dagli aggressori, che rispondono ai nomi di Annunziata Antonicelli, una 50enne e di Vito e Giuseppe Cavaliere, rispettivamente un 19enne e un 26enne, tuttini. Secondo gli inquirenti quella sera i tre avrebberocon calci e pugni la vittima, mentre la donna che era con lui sarebbe riuscita a fuggire. La Polizia ha chiarito i fatti La mattina del 14 agosto, gli aggressori sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio, aggravato ...

