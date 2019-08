Volkswagen | - La T-Roc diventa Cabrio

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Dopo il pensionamento del Maggiolino, ultimo modello di Wolfsburg ad avere una versionelet, la T-Roc riporta in casaun modello che si rivolge agli appassionati della guida open-air, sebbene in formato Suv.Scommessa ponderata. Diversamente dalle Suv coupé o con il Dna da gran turismo, la nuova scoperta si colloca in una nicchia che non ha dato grandi soddisfazioni ai brand che vi si sono cimentati sinora, come la Range Rover con lEvoqueo la Nissan, che nel 2010 propose negli Stati Uniti la Murano Crosslet. Alla, però, ritengono che le possibilità di affermazione della T-Roclet siano sostenute tanto dal fatto che è una sport utility compatta, quanto dal prezzo (non ancora svelato poiché la commercializzazione sarà avviata nella prossima primavera) decisamente inferiore a quello dellunica alternativa presente sul mercato, che si ...

