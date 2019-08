Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 13 agosto 2019) Una vacanza finita in. Il manager siciliano Eugenio Vinci, che per tanti anni aveva lavorato ai vertici di Assindustria Molise, è morto inin, intossicato dai gas di scarico. E due dei suoisono ricoverati in ospedale in condizionissime, a causa di un incidente che in primo momento sembrava essere stato provocato da un’intossicazione alimentare.Intorno alle 10 del mattino, da uno yacht noleggiato al largo di Hvar è stata lanciata una richiesta di aiuto al porto, sull’omonima isola dalmata, in cui si riferiva che a bordo era morto un uomo di 57 anni. Anche gli altri cinque turisti avevano accusato dei malori: soprattutto i duedi Vinci, di 8 e 14 anni, con forti diarree, nausea e vomito perdita di coscienza, tanto da richiederne il trasferimento in elicottero al centro ospedaliero di Spalato, a circa 50 km ...

ElioLannutti : Il viaggio in barca in Croazia finisce in tragedia: muore l'ad dei supermercati Tuodì - HuffPostItalia : Tragedia in barca in Croazia, muore l'a.d. dei supermercati TuoDì, gravi i figli - rtm976 : Il viaggio in barca in Croazia finisce in tragedia: muore l'ad dei supermercati Tuodì - -