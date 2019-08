The Initiative assume ex sviluppatori di Uncharted | Apex Legends | Anthem e Just Cause

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019) Stando agli aggiornamenti dei profili su LinkedIn (tramite VGC), lo studio Theha assunto altre quattro persone che hanno lavorato su alcuni grandi giochi nel recente passato. Sean Slayback è entrato come Lead Systems Designer, Ryan Duffin è stato nominato Gameplay Animation Director, Ryan Trowbridge si è unito come Tech Art Director, mentrein Walters si è unito come Senior Environment Artist.Slayback era precedentemente un game designer senior presso Respawn Entertainment, e aveva ricoperto tale ruolo per, precedentemente ha lavorato a diversi titoli di Call of Duty in Treyarch e Infinity Ward. Duffin è stato precedentemente in BioWare e ha lavorato alle animazioni per, mentre prima ha lavorato su Battlefield 5 presso DICE.Trowbridge è stato un dipendente di Bend Studio, dove ha lavorato a Days Gone, prima ancora ha lavorato in Naughty Dog su ...

